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日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

聯合新聞網 / 綜合報導
政務委員唐鳳是台灣防疫團隊的重要人物。記者張文馨／攝影
政務委員唐鳳是台灣防疫團隊的重要人物。記者張文馨／攝影

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，台灣防疫成績受到國際注目，近日臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文分享，一位從慶應大學醫學部畢業的日本友人表揚台灣防疫制度，並感嘆1.2億人口的日本，竟出不了像唐鳳如此優秀的官員。

台灣面對新冠肺炎不敢怠慢輕忽，與日本佛系防疫相去甚遠，近日有日媒報導「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界的關注」，文中指出，政務委員唐鳳在這次防疫中擔當重要人物，透過IT專業製作口罩地圖，並規劃路線圖讓民眾得知先前鑽石公主號的遊客曾在哪些地方行動，積極防範假消息，確保民眾獲得正確資訊。

臉書粉專「MedPartner美的好朋友」發文透露，從事醫生的日本友人讚賞台灣防疫，甚至特別提到數位政務委員唐鳳，稱讚他為天才IT大臣，感嘆日本即使有這樣的天才，如果在性別認同、學歷（不是帝大或者慶應、早稻田）都非主流的狀況，幾乎不可能出任政務官，因為會出現強力的反彈。

「這次台灣的防疫能撐到現在，真的是靠著台灣在醫療生技、資訊產業還有製造業等通力合作，我們的國家很弱嗎？其實只要團結起來，我們的實力是強到連日本友人都讚賞不已」。

該篇貼文吸引上萬網友留言按讚，「每次看到最後結論的台灣人加油真的很感動，謝謝所有努力的大家和政府官員」、「 台灣醫療超強！」、「這真的是大家凝聚共識團結的展現」、「我們何其有幸，有這麼多努力奉獻的人擋在第一線，真的好感動」、「身為台灣人很驕傲」、「台灣團結才能突破」。

新冠肺炎 COVID-19 唐鳳

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