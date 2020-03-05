居家檢疫溜出門找情郎 彰化19歲女罰10萬

彰化19歲的胡女因曾到港澳旅遊，被列為居家檢疫的對象，但胡女卻未遵守規定擅自外出，警方根據電子監控防疫專用手機尋獲胡女，胡女供稱是為了找男朋友外出。

彰化縣衛生局指出，胡女的行為已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將依法開罰新台幣10萬元。

彰化縣警察局北斗分局長謝錫釗接受媒體聯訪時說，為防範武漢肺炎疫情升溫，19歲的胡女因曾到中國香港澳門等地旅遊，回到台灣後被列為居家檢疫對象，需待在家中不能外出14天，但分局的勤務指揮中心卻從胡女攜帶的電子監控防疫專用手機訊號，發現胡女外出。

北斗分局埤頭分駐所員警獲報，根據手機訊號循線找到胡女，胡女供稱是為了前往男朋友住處才外出，不過警方認為，胡女的行為已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，胡女的行為已違法，將依法開罰10萬元，也呼籲仍在居家檢疫和居家隔離的民眾遵守規定，不要以身試法。