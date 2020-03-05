發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

台灣再添一名確診病例，累計41例，該患者為台灣首宗院內感染的第34例指標個案女兒。正當中央還在苦找院內感染的源頭、全民陷入群聚感染的恐慌之際，行政院長蘇貞昌透露，被全民視為新冠肺炎防疫保命符的「口罩」，有望放寬購買限制。

3月2日下午，防疫中心指揮官陳時中親口證實，實名制自3月5日起，成人口罩購買量增加為七天三片，兒童口罩購買量提高至七天五片，除全國各販售據點的成人口罩供給量由原先400片增至600片，其餘包括兒童口罩每日供給量、所有口罩的購買原則、價格皆不變。

中央拚口罩不遺餘力，不僅破天荒收購台灣所有醫療級口罩，更提撥經費兩階段採購90條口罩產線，蘇貞昌日前曾說，「台灣將意外成為全球口罩第二大生產國」。看似解決「口罩荒」的德政，但在前衛生署長楊志良眼中，竟變成最大亂源。

「戴口罩打球會缺氧，統統把口罩拿下來」

口罩要戴不戴，是台灣自農曆新年以來吵不完的熱門話題，隨著各級學校陸續開學，這把火再燒進校園。

「健康人不用隨時戴口罩，」陳時中再三地強調，校園裡相對安全，在教育部及學校通力合作下，校內環境與通風都是較好，戴口罩需求很低。

不過走進校園，陳時中的話似乎淪為耳邊風。大學生、中學生、小學生個個口罩不離身，就連在運動場上，也能看見學生戴口罩打籃球。楊志良大吃一驚，「呼吸需要新鮮空氣，戴口罩僅能呼吸到含氧量比較少的空氣，打籃球戴口罩會缺氧耶。」

另有公衛專家建議，教室座位之間理想距離是1.8公尺，但楊志良認為，這項條件對都市學校來說過於嚴苛，除非是鄉下學校，否則打開窗戶保持室內空氣流暢才是防疫重點。這番話也呼應了陳時中在例行記者會所說的，「通風良好可不戴口罩」。

口罩不離身？「三大族群」比19歲以下學生更要戴口罩

全民讚賞的陳時中，苦口婆心宣導配戴口罩的正確時機，竟然沒有人願意遵守。楊志良砲火全開，認為始作俑者的最大亂源就是「中央」，「一星期買兩片口罩要幹嘛，統統拔下來。」

「新冠肺炎是成功的病毒，」楊志良從流行病學角度指出，該疫情病毒包含四大特性，傳染力強、潛伏期長、無症狀感染者多，死亡率比H1N1高、比SARS低。他表示，高齡者死亡率高、10歲以下小孩子死亡率低，「中央防疫應以流行病學角度來制訂政策，否則學生長期戴口罩會戴出病的。」

世界衛生組織（WHO）最新報告也證實楊志良的說法，「學生不必一直戴口罩」。2月底公布高達40頁報告的「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019）」，詳列六大風險族群，包括60歲以上族群、高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病及癌症等患者，反觀兒童病例數量少，且病情較輕，19歲以下確診個案占總病患不到2.5％。

究竟誰才是真正應該配戴口罩的人？楊志良直言，「口罩是給長期間、大量、近距離接觸很多不特定的人，」除了醫師、護理師、藥師等醫護人員之外，門口警衛、櫃檯小姐，以及老人家慢性病患者也都需要戴。

全民瘋搶口罩背後，竟是不敢吐露的疫情恐懼

美國《國家地理》網站指出，從感染人數來看，新冠肺炎確診數已大幅超越2003年的SARS，死亡率落在2％附近，遠高於季節性流感或H1N1流感的致死率約0.1％，引發民眾恐慌。

「疫情蔓延會帶來恐慌心理，但一味的恐懼不能阻止病毒傳播，反而可能對社會造成負面影響，因此中央應該協助全民在正常生活及防疫之間取得平衡。」楊志良找出口罩荒背後的更大問題，呼籲中央應於1922防疫專線配置心理師，協助民眾解決疫情風暴下對病毒的恐懼心理。

此外，楊志良認為，民眾也可以利用兩分鐘上網自殺防治中心填寫「心情溫度計」，自行評估心理狀況，若分數達15分要向精神科醫師求助。

大砲性格的楊志良，不僅對國內目前疫情蔓延相當憂心，他更靜待夏天趕快到來，「藥只是讓罹病者得救，但對『傳染』無法發揮作用，除非疫苗問世了，」他強調，「所有呼吸道傳染病似乎沒有例外，到夏天就沒有了。」

（作者／ 江星翰 本文出自2020.3.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）