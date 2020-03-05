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健康不需隨時戴口罩？醫師點出「盲點」：恐現超級傳播者

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情緊張，大多數民眾在搭乘大眾運輸工具時都會戴上口罩。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
新冠肺炎疫情緊張，大多數民眾在搭乘大眾運輸工具時都會戴上口罩。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情未見趨緩跡象，政府對於戴口罩的政策仍維持「健康的人不用隨時戴」，令擔憂不知何時會爆發社區感染的民眾難以放心。醫師吳承羲也指出目前的政策有盲點，因為民眾根本不知道自己是否健康。

台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲，在「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」粉專對政府當前的口罩政策提出意見。他指出，國內已有社區感染的徵兆，無症狀感染、傳播的案例也已出現，以現況來說，「健康的人不用隨時戴口罩」這句話恐怕已不適用，而關鍵就在於「一般民眾根本無法判定自己是不是『健康』」。

吳承羲醫師表示，如果一個人對健康概念的認知不足，且衛生習慣不佳，平常就容易咳嗽，或者發燒也不自覺，他不戴口罩，或是戴的方式不正確（如故意把口罩拉下打噴嚏），就可能會變成超級傳播者。而在政府政策的宣導下，若要求他戴上口罩，他就會反駁：「不是說健康的人不用戴？」

「防疫工作只會愈來愈困難，如果口罩生產線和配給量上來，下一步真的該教全民口罩戴起來了。」吳醫師強調正確配戴、丟棄口罩很重要，就算是棉布口罩，至少也能擋一下飛沫，降低受感染的機率。

對此，該篇貼文底下的網友多半認為還是戴著較安心，「有病的人都不戴，只好我自己戴了」、「國際標準是這樣沒錯，只是很多人自私或是健康識能不佳，但政府不能說得太白」，也有人覺得政府如此呼籲，是因為目前口罩不夠的關係。

另有網友詢問是否公園或不擁擠的馬路上也需戴口罩？吳醫師回應：「除非你身邊真的都沒有人，而且你正在做劇烈的運動，不然我都還是會建議戴著。」

針對部分專家與政府在戴口罩的意見不同，衛福部長陳時中日前在立院備詢時則表示「只是『講法不同』」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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