指院內感染恐是醫護「手沒洗好」挨轟 張上淳回應：沒怪任何人

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，近日公開提出可能是醫護人員「手部清潔不確實」，才導致台灣發生院內感染。此番言論引來同為醫界的麻醉科醫師邱豑慶怒言，希望張上淳為此道歉。張上淳今(5)日回應表示，他只是在分析一種可能性，用意在提醒大家，並沒怪任何人。

醫師邱豑慶昨(4)日在臉書發文表示：「找不到原因，怪人手沒洗乾淨，這樣你確定找得到人幫你賣命嗎？請問不分日夜，在第一線照顧病人，冒著被感染的風險，承擔著莫大的精神壓力的人，是你口中的專家，還是護理師們？」請張上淳道歉，更酸言「專家們才應該注意口腔清潔」。

NOWNEWS報導，張上淳今(5)日出面正式回應日前的「洗手不確實說」。強調自己稱的是「有很多種可能性」，因為在院內感染的3名護理師內，僅有一名因主要照顧案34所以接觸時間比較長，另兩位的照顧時間其實很短暫，且均配戴外科口罩。照顧時間很短卻發生，因此他推測有許多種原因，手部清潔沒做好，不小心摸到口鼻可能就是其中的一種；他再次強調，只是在分析一種可能性，沒有責怪任何人的意思，事情已經發生了，提出的用意是希望能夠提醒大家，僅此而已。

除針對日前言論做出澄清，張上淳還提及，醫護人員在護理站時有共同的吃飯時間，也有可能是護理同仁吃飯時接觸到。就日前的抗SARS經驗，張上淳認為手部清潔很重要，除了提醒沒有要去責怪誰，希望外界不要誤會。