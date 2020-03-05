台灣抗疫登國際期刊！專訪陳時中感謝的論文作者王智弘

一篇發表在重要國際期刊的論文，3月4日一早便在台灣人的各大Line群組上瘋傳。這篇論文不僅引起國際矚目，更成了今天陳時中主持中央流行疫情中心例行記者會的壓軸環節。

這篇文章在美國時間3月3日發表於《美國醫學協會雜誌》（JAMA），論文題目是〈台灣對新冠肺炎的應變：大數據分析、新科技和主動檢疫〉，重點強調台灣這樣一個民主國家，如何快速有效防疫，並保護人民的權益，成為典範。這是美國三大醫學期刊之一，每天平均有500萬人傳閱，讓全球忙防疫的氛圍下，台灣的努力被世界看見。

讓台灣防疫經驗登上國際期刊，連陳時中都表示感謝的，是來自台灣的美國史丹佛大學醫學院副教授王智弘，和兩位共同作者Chun Y. Ng、布魯克博士（Robert H. Brook）一同發表。Chun Y. Ng是王智弘的研究助理、目前在台灣和信醫院進行研究，是一位香港裔美國學者，布魯克博士則曾任職全球最大智庫、蘭德研究所（RAND）衛生部門主管長達19年，對美國政府決策深具影響力。

王智弘是12歲到美國念書的小留學生，畢業於麻省理工學院、哈佛大學，現任史丹佛大學醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任，同時也是和信治癌中心醫院的董事，每個月都帶著一群美國知名學者來台授課。

自從1月新冠肺炎爆發後，他就每天閱讀台灣的新聞、做筆記，也請研究助理Chun Y. Ng蒐集台灣英文報的資訊，詳細記錄，一開始就緊追疫情發展，不僅感同身受，也充分掌握台灣的防疫措施。

台灣防疫經驗引國際注意，連中東電視台都來邀訪他

論文發表之後，在國內外引起很大迴響，就連王智弘30多年沒見過面的哈佛同學也找上他，各國來的採訪邀約更如雪片般飛來，包括中東電視台。《遠見雜誌》可能是台灣第一個訪問到王智弘的媒體，訪問他時，他正在華盛頓出差，當地時間凌晨1點半。

論文強調，當新冠病毒肆虐全球，「台灣所採取的防疫政策具有建設性，足以作為其他國家的借鏡。」

美國學者驚訝：選舉完，台灣人就不分藍綠、齊心防疫

他表示，面對疫情延燒，台灣民眾展現的防疫決心，連和王智弘一起發表論文的布魯克博士都很驚訝。「台灣1月才完成總統大選，藍綠撕裂，但經過一番藍綠撕裂之後，人民在選後卻可以一起合作防疫，反觀美國民主黨和共和黨持續惡鬥，」布魯克表示，這是他最驚訝的地方，他希望美國也能仿效台灣，並打算以此論文說服美國政府，作為防疫政策的參考。

「對危機有警覺性，且做好準備，是台灣最厲害的地方，」王智弘進一步表示，其實台灣政府在12月底接到WHO通報時，就有了警覺性，並迅速展開危機處理。

他分析，這是因為「華人常遇到災難、常在逃難，所以會未雨綢繆，白人就不會。」王智弘指出東西方對疫情的文化差異，使得台灣人比美國人顯得更有警覺性。

論文指出，台灣政府的三大防疫優點，包括「及早確認危機、每天對民眾進行匯報，以及傳遞簡單明瞭的訊息」，在疫情升溫時期，透過傳遞及時、精準且透明化的資訊，安撫民心。

「疫情要控制住，除了公衛和醫療系統完備之外，還涉及如何與其他國家協商、管理邊境和交通、防疫資源如口罩、消毒用品等管理，以及教育和經濟等因應對策。」

王智弘指出，防疫其實非常高難度，但台灣在2003年SARS以後就已有所準備。

「台灣政府從2003年SARS經驗中學習，建立了公共衛生反應機制，2004年就在衛福部疾管局的七樓設立指揮中心，因此在接下來的危機中，能夠快速採取應對措施。」王智弘說，受過訓練、有經驗的官員能夠很快確認威脅，啟動緊急管理系統，防堵疫情進一步蔓延。

他更強調，這次台灣展現的是一個民主國家如何快速有效防疫，並保護人民權益的典範，原因是來自人民對政府的信任，例如中央疫情中心指揮官陳時中和官員們，每天都召開記者會，「每個問題都回答完，很有耐心，都很冷靜，無形中會讓人民產生信任。」

更重要的是，大眾與政府必須有一個正確的觀念，「是人得到病毒，但人不是病毒，」王智弘說。慶幸的是，台灣政府就是採取「以人為中心」的態度來處理疫情，不止是防堵病毒，而是關懷隔離者、給他們送便當等，才不會造成歧視，這是成功的關鍵。

又如，台灣有很多外勞，美國也是，若不善待罹病的人，「一旦他們得了病不敢出來就醫、或隱匿行蹤時，反而演變成破口，」王智弘肯定陳時中對於「政府不要去追外勞」的做法，「我也會給美國政府這樣的建議。」

衛福部長陳時中（中）。記者邱德祥／攝影

病毒無國界，海陸空都是防疫關口

該篇論文也指出，台灣防疫的三大特點，首先是大數據分析。

台灣政府在農曆年前，即針對高風險航班實施登機檢疫，並在一天內迅速串連健保局、移民署和海關的資料庫，進行大數據分析，依據民眾旅遊史、臨床症狀等判斷警訊，協助即時掌握。

其次，在新科技防疫方面，台灣利用二維條碼、旅行史、臨床症狀等線上資料，設計入境檢疫電子系統。旅客報到時，掃描QR Code進入檢疫系統網站，線上輸入健康資料，系統根據過去14天的旅行史，立刻對旅客的感染風險進行分類。航班抵台後，經由簡訊自動發送健康申報憑證到旅客的手機，讓旅客入境時，即可出示手機憑證畫面，快速通關。對於高危險族群，則利用手機進行追蹤，確保他們在隔離期間乖乖待在家中。

第三，台灣也主動擴大社區篩檢，針對流感併發重症、且檢驗為流感陰性者重新檢測，也確實抓到確診者。而民眾也可藉由疾管署專線1922，主動通報可疑案件，或詢問防疫對策。

在高度肯定之餘，王智弘也針對台灣防疫作戰提出三點建言。首先，目前政府的即時溝通，或陳時中召開記者會時，主要是以國語和手語為主，除了衛福部疫管署網站之外，仍缺乏不同外語的資訊布達，對外籍人士或外國旅客的溝通顯得不足。

其次，台灣一開始把注意力放在航空運輸上，可能會遺漏其他防疫破口。例如1月31日當局放行鑽石公主號乘客停靠、允許他們在基隆登陸，沒想到後來這艘郵輪在日本爆發大批確診案例，一度造成民眾恐慌，擔憂社區傳播發生。

當時政府公布了50個郵輪乘客曾造訪的地點，要求可能接觸乘客的民眾進行自主健康管理。所幸14天後，無人確診。「下一次流行病毒發生時，可能海陸空都要注意到，才不會出現防疫缺口，」王智弘提醒。

第三，長期密集的政策布達能否維持到疫情結束、且繼續被民眾完整接收，仍是未知數。「和病毒長期抗戰，第一線檢疫和醫護人員非常辛苦，一個追三百個，若疫情擴大，現在的人力會很吃緊。」

危機處理高效率！疫情指揮中心平均每天要做2～3個決策

根據本篇論文的統計，從今年初至2月21日，台灣政府就做出124個防疫重大決策，平均每天要做2、3個決策，顯示政府的應變效率非常高。「面對危機，政府必須在不確定性和時間緊迫的情況下，做出許多困難的決策，而這些決策必須兼顧在地文化和民眾情緒。」

王智弘建議，政府要思考長期抗戰，比如做六個月的準備，「目前檯面上都是50、60歲的官員，等疫情緩和下來，應該要訓練年輕人，以便面對下一次的挑戰。」

醫療海嘯隨時再來，危機就是轉機

「這是一場醫療海嘯，但危機就是轉機，」王智弘說，當疫情緩和後，政府應發展遠距看診、遠距教學，同時，訓練民眾在家自我健康管理，「台灣看病量很大，但到醫院反而容易感染病毒，現在是教育民眾沒事不要跑醫院的機會。」

「若15年會發生一次醫療海嘯，必須長期抗戰，現在是一個訓練機會。我們要隨時準備好人力和物資，無論哪一黨執政，都能快速進入狀況，」王智弘表示，雖然各國的防疫措施仍需配合國土大小和民情文化的差異，台灣防疫經驗未必全然適用，但此刻仍值得美國及其他國家借鏡。

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.3.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）