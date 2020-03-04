新北與宗教團體簽聲明 暫緩大型活動

台康生技：與中央合作 最快半年可做出快篩試紙

為防範新冠肺炎疫情擴散，新北市政府昨邀24名宗教界代表，簽署「防疫6大共同聲明」，宗教團體除暫緩或取消大型活動防疫並捐款防疫基金；新北市長侯友宜昨下午參訪位於汐止的台康生技，關心新冠肺炎篩檢、藥物及疫苗的製作進程狀況，台康生技表示，推估與中央合作最快半年可以做出快篩試紙。

侯友宜昨天表示，宗教信仰是許多民眾心靈的寄託，也是安定社會的中堅力量，盼透過簽署共同聲明，與市府協力防堵疫情蔓延，為民眾健康集氣祈福。也感謝宗教團體因應疫情，配合取消或延辦大型宗教活動，更捐助新北市436萬5千元作為防疫基金，並捐贈防疫物資。

新北市道教會理事長謝榮壽說，已建議會員評估暫緩辦理大型群聚活動。三峽台北紫微天后宮暫緩「北三媽遶境活動」、金山金包里慈護宮停辦「二媽回娘家行腳活動」、土城承天禪寺取消朝山活動、拱北殿120周年慶系列比賽活動及三重宏聖宮貧戶救濟物資發放活動延辦。

而台康生技簡報時介紹，台康可提供抗體用於肺炎篩檢，提供載體蛋白用於研發疫苗，且是免費提供，美國國衛院去年前年也曾和台康購買。此外，也可提供抗體做治療藥物，拿到病毒抗體序列最快5個月可進入臨床。台康表示，希望在全球抗議競賽中，台灣也能做出貢獻。

台康科技主要業務有蛋白藥、生技藥品委託開發、代工製造及藥品開發。記者魏翊庭／攝影

台康副總暨營運長張志榮表示，快篩試紙可用好幾個不同抗體去辨識有沒有感染，談過用5個抗體，中研院老師已經在準備。台康是中段支援，得到中研院研究病毒序列後，2、3個月就可以做出大量抗體，再經由檢驗試劑公司用2、3個月製成試劑，有望在半小時到80分鐘判定。