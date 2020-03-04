肺炎患者怨「要隔離多久」 醫護嘆：將心比心吧！

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣截至目前為止共有42個確診案例、1例死亡，除了病患及病患親友身心俱疲外，第一線的醫護人員更是疲於奔命，聯合陽明醫院胸腔內科蘇一峰即在臉書上發文表示，病患因為肺炎拖了四天才來急診，因而被懷疑是新冠肺炎隔離，不斷的採檢讓患者有些不耐煩，讓蘇一峰感嘆「我也想你快點解除隔離」。

為了防疫新冠肺炎，許多第一線的醫護人員都得穿上防護衣，蘇一峰表示病患希望他能保證那是當天最後一次採檢，但對方卻不知道，主治醫師要進病房時，還得先花20分鐘穿上全套隔離服，採檢時更得謹慎避開過程中的噴嚏、咳嗽等分泌物，而這還僅是為患者採檢的必經過程。

蘇一峰指出，當患者抱怨「到底還要隔離多久」時，許多第一線的檢疫人員、醫護人員都已經不知加班工作了多久，甚至還有醫護人員憂心把病毒帶回家，只能住在醫院宿舍或租屋，對於病人的著急、身體的不舒服他能感同身受，但蘇一峰也期盼患者能忍受隔離期間的不便，「因為在台灣有許多人的犧牲才能讓疫情目前還能得到控制」。

蘇一峰的這番話讓不少網友感動，紛紛向醫生及護理人員說聲辛苦了，認為醫生和病患其實內心是一樣煎熬的，應該要更能體諒，也有不少醫護人員感同身受的表示，光穿上隔離服就會飆汗，更遑論還得上八個小時的班，希望民眾能將心比心。