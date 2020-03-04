成功找到失聯者 防疫追蹤系統給力
「通報失聯者只要3個小時就可以找到！」內政部長徐國勇4日在立院報告，「防疫追蹤系統」上線後，資料經疾管署、移民署、民政司比對，警政署已成功協尋667位失聯者，民政體系關懷居家檢疫人數共達3萬6,599人次。此外，移民署落實邊境管理，警消支援檢疫勤務都見成效，凡此都可避免疫情失控。
落實境管、檢疫追蹤
「在中港澳『轉機者』來台，一樣需要居家檢疫。」徐國勇表示，統計從中港澳入境人數，自2月18日起每日已低於500人，韓國入境人數從27日起每日低於200人。所有入境航班旅客都須填報「入境健康聲明書」，移民署每日48次自動傳送入境旅客艙單資料給疾管署，配合疫情中心列管高風險旅客注檢通報。
「暫停使用自動通關查驗系統。」徐國勇指出，查獲不符資格的拒絕入境人數有638人，未滿居家檢疫14天的禁止出境人數則有42人。另外，14天內曾入境或居留中港澳者暫緩入境；具韓、義、伊朗旅遊史者入境後居家檢疫14天；持有我國居留證的外來人口，有中港澳、韓、義、伊朗旅遊史者，返台後居家檢疫14天。
警消服務緊扣疫情
徐國勇表示，保一、保四、保五總隊支援航空警察局，收回的健康聲明卡有73萬8,897張，中港澳入境班機旅客檢疫二聯單計8,053份，出勤警力6萬6,466人次。內政部並訂定「值勤人員風險管理措施」，宣導同仁避免前往疫區旅遊，出國同仁回來要列冊，規劃自主健康管理休憩用餐及備勤專區，減少人流接觸。
「明確要求119受理時詢問旅遊史、接觸史、職業別、群聚史（TOCC）。」徐國勇，已協調健保系統取得特定地區旅遊史、接觸史，確保一線救護安全，預計6日完成全部消防機關介接。從2月13日起爭取救護同仁所需外科口罩，由消防署統一申請調度配發，至3日止總計核撥14萬4,000片，照顧基層需求。
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