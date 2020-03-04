日本妹回台赴東區聚餐 友提醒防疫被駁「韓國人才要」引論戰

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，一名來台讀書的日本妹最近從家鄉日本飛回台灣，朋友得知後，提醒她少出門，並進行14天自主隔離後再活動，卻被反駁，朋友見她依舊與姊妹相約東區聚餐，還在IG發限時動態，不禁問「怎麼做才可以導正她的防疫觀念？」，引來網友兩方論戰。

網友在PTT八卦版提到自己有位來台讀書的日本女性朋友，這幾天從日本飛回台灣，他開心傳訊息歡迎友人回台，並好意提醒安全起見還是少出門，應自主隔離14天再活動，沒想到卻被回覆「韓國人才要，我不用」，三天不讀不回原PO訊息，並在那三天中，「發了與朋友開開心心在東區聚餐的限時動態」。

原PO表示：「撇開被不讀不回，對方還發ig沒有屏蔽我這件事不談，請問我該怎麼做才可以導正她的防疫觀念？還是只能默默被她不讀不回14天呢？」

網友對此持正反意見，有人認為「如果她沒有戴口罩就外出，其實已經很不OK了」、「跟她聚會的朋友也很有事」、「自主管理也要盡量避開人群或戴口罩吧」。不過多數網友認為「政府沒說要隔離呀」、「自主健康管理本來就沒強制啊」、「先搞清楚自主管理跟居家隔離」、「還想上來獵巫？」、「說不定人家都有戴口罩量體溫」。

目前疫情指揮中心3月1日公告，從中、港、澳、韓國、義大利入境的旅客，都要進行「居家檢疫14 天」，自3月2日0時起，從伊朗入境的人也須「居家檢疫14 天」，至於從旅遊疫情建議「第一級」的泰國，以及「第二級」的日本、新加坡入境的旅客，也應落實「自主健康管理14天」。而若是從日本回國，非社區監測通報採檢個案，須自主管理14天，但並未限制外出，僅建議盡量避免出入公共場所，如需外出應配戴外科口罩，勤洗手、早晚各量體溫一次，有身體不適撥打防疫專線1922依指示就醫。