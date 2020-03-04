迅速應變保護公民利益 台灣防疫經驗登權威期刊

台灣對抗新冠肺炎經驗受矚目，美國醫學會雜誌刊登文章指出，台灣團隊迅速認識危機，啟動應變措施，每天向民眾簡報，準確提供訊息安定民心，是迅速應變並保護公民利益的範例。

美國醫學會雜誌（JAMA）3日刊登一篇文章（viewpoint）詳解台灣面對COVID-19（新冠肺炎）的因應之道。文章的通訊作者為在台灣具知名度的史丹福大學副教授王智弘（Jason Wang）。

期刊的文章中提到，台灣距離中國很近，且兩地交通往返頻繁，據一份研究估計，台灣的新冠肺炎病例數應會位居第二。原因包含台灣人有許多民眾住在中國，也有很多人在中國工作，且兩地人民往來很密切。

文章中說，鑑於COVID-19在世界範圍內的持續傳播，了解台灣迅速實施的應變措施並評估這些行動在預防大規模流行病中的有效性，可能對其他國家具有指導意義。

台灣過去慘烈的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗，培植了此次迅速應戰新冠肺炎的基礎。

文章中分析，台灣在SARS發生第二年成立國家衛生指揮中心（NHCC），結合中央流行疫情指揮中心、生物病原災害中央災害應變中心、反生物恐怖攻擊指揮中心及中央緊急醫療災難應變指揮中心等功能，共同架構完整的防災啟動機制。

因新冠肺炎疫情發生在農曆年前，文章指出，台灣團隊迅速因應，針對高風險航班實施登機檢疫；且迅速串連國民健康保險數據、移民署、海關等建立大數據分析，依據民眾旅遊史、臨床症狀等判斷警訊，協助即時找出確定病例。

此外，台灣也使用新科技設計入境檢疫電子系統，旅客在航空公司櫃台報到時，掃描QR Code進入檢疫系統網站，線上輸入健康資料；航班抵台後，開啟手機，健康申報憑證將經由簡訊自動發送；旅客入境時，出示手機憑證畫面，即可快速通關。

針對到過較高風險旅遊區、需在家隔離、檢疫者，可利用手機進行追蹤，確保隔離期間沒有到處趴趴走。

文章也提到，台灣團隊主動擴大社區篩檢，針對流感併發重症且檢驗為流感陰性者加驗，提高新冠肺炎的發現率。另外，疾管署的專線1922也幫上忙，市民可藉此通報可疑案件或詢問，隨著1922負荷加重，迅速有其他專線補上。

有關資源分配，指揮中心發揮積極作用，包括確定口罩價格、增加口罩生產。此外，台灣團隊對確診者或因檢疫受到困擾者，也同理提供協助，並降低污名化。

文章中說，在與許多假訊息「搏鬥」的同時，疫情指揮中心指揮官陳時中每天在新聞記者會對民眾發布訊息，且知名的流行病學專家、台灣副總統陳建仁也透過網路發布相關訊息，包含提醒民眾戴口罩的時間和地點、洗手的重要性等。

作者統計到2月24日，當時台灣有30例新冠肺炎，在全球病例數排名第10，遠少於當初預估的排名第二。

不過，文章也提出台灣防疫挑戰，包含指揮中心發布訊息主要使用中文和手語，沒有足夠的其他語言與在台灣旅遊或住在台灣外籍人士溝通。此外，目前還不清楚，相關高強度的防疫措施能否維持到疫情結束，且持續被民眾所接受。