以色列團／送醫女一採陰性 二採陰性可離院

新冠肺炎疫情，台灣截至昨天已累計42例，除造成一人死亡外，近日個案症狀尚算穩定。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，昨天新增的案42，經X光顯示雙側輕微肺炎，但目前狀況穩定，持續住院治療中。另外，以色列團返台一名呼吸道症狀旅客，目前一採陰性，昨晚二採完成，待採檢結果出爐，皆為陰性再離院。

指揮中心昨天公布國內第42例新冠肺炎確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人的陪病家屬。莊人祥表示，案42與其住院丈夫早就於案34確診前就出院，是被衛生單位找回採檢確診，目前其工作及家庭密切接觸者仍匡列，並陸續採檢中。

莊人祥說，案42在3月1日因匡列為案34的接觸者而找回，因出現呼吸道症狀如咳嗽、全身倦怠等，經通報送醫採檢並收治負壓隔離，經X光顯示雙側輕微肺炎，不過目前狀況穩定，不需使用氧氣瓶。

而在以色列返國的11人旅行團，莊人祥說，其中十名無症狀者，已發給居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送旅客回家。其中一名女團員因有呼吸道症狀而後送就醫，目前一採陰性，昨晚進行二採，待採檢結果出爐，若都皆為陰性再辦理出院，並扣除在醫院時間後，將繼續進行剩餘居家隔離天數。