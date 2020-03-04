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以色列團／送醫女一採陰性 二採陰性可離院

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，衛福部長陳時中（中）出席時被媒體包圍採訪。記者邱德祥／攝影
立法院聯席會今天討論中央政府特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例預算案，衛福部長陳時中（中）出席時被媒體包圍採訪。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎疫情，台灣截至昨天已累計42例，除造成一人死亡外，近日個案症狀尚算穩定。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，昨天新增的案42，經X光顯示雙側輕微肺炎，但目前狀況穩定，持續住院治療中。另外，以色列團返台一名呼吸道症狀旅客，目前一採陰性，昨晚二採完成，待採檢結果出爐，皆為陰性再離院。

指揮中心昨天公布國內第42例新冠肺炎確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人的陪病家屬。莊人祥表示，案42與其住院丈夫早就於案34確診前就出院，是被衛生單位找回採檢確診，目前其工作及家庭密切接觸者仍匡列，並陸續採檢中。

莊人祥說，案42在3月1日因匡列為案34的接觸者而找回，因出現呼吸道症狀如咳嗽、全身倦怠等，經通報送醫採檢並收治負壓隔離，經X光顯示雙側輕微肺炎，不過目前狀況穩定，不需使用氧氣瓶。

而在以色列返國的11人旅行團，莊人祥說，其中十名無症狀者，已發給居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送旅客回家。其中一名女團員因有呼吸道症狀而後送就醫，目前一採陰性，昨晚進行二採，待採檢結果出爐，若都皆為陰性再辦理出院，並扣除在醫院時間後，將繼續進行剩餘居家隔離天數。

新冠肺炎 COVID-19 以色列 旅行團

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