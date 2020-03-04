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防失聯移工成破口 徐國勇：研議「擴大自行到案」專案

聯合晚報 / 記者鄭媁、邱瓊玉／台北報導
內政部長徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。 記者鄭媁／攝影
內政部長徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。 記者鄭媁／攝影

國內新冠肺炎確診病例第32例為非法外籍看護，失聯移工議題再掀討論。內政部長徐國勇今天在立法院答詢表示，去年推動「擴大自行到案」專案頗具成效，今年要續辦，鼓勵失聯移工踴躍自行到案，但不會無限期。

徐國勇今天赴立法院，就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」提出專題報告並備詢。

徐國勇說，若有失聯移工從事非法工作，他們一定照抓，因為危害社會治安；但看護部分，人力先以防疫優先，總是要有比例原則，若有人檢舉，他們一定抓。

民進黨立委沈發惠質詢時追問，是不主動查緝的意思？徐重申，先以防疫工作優先，不是不主動查。

新冠肺炎疫情持續增溫，台北市長柯文哲上午受訪表示，移工沒有身分證恐成防疫破口，主張四萬多名非法移工防疫期「特赦」。記者曾吉松／攝影
新冠肺炎疫情持續增溫，台北市長柯文哲上午受訪表示，移工沒有身分證恐成防疫破口，主張四萬多名非法移工防疫期「特赦」。記者曾吉松／攝影

柯文哲主張這段時間特赦

新冠肺炎疫情持續延燒，但非法外籍移工卻無充足口罩，恐成防疫漏接對象。台北市長柯文哲今天說，全島估計有4萬多非法移工，現在臨時要處理也很困難，所以他主張這段時間叫做「特赦期」，不然要怎麼處理，這對勞動部、移民署，現在是個很難的題目。

新冠肺炎 COVID-19 移工 徐國勇 柯文哲

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