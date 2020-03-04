從南韓返國帶童打疫苗被拒大喊淪人球 醫師怒：直接叫他滾

一名居住在台南的母親，剛帶一歲女兒從南韓返台，想赴醫院施打疫苗連續被3家醫院拒絕，委屈之際，這位母親大喊女兒淪醫療人球，此事讓婦產科醫師蘇怡寧在臉書氣得大罵：「直接叫她滾！」再次重申所有疫苗本來就沒有急迫性，不必搶在全民防疫的時間施打。

根據《鏡週刊》報導指出，該名女子在2月25日偕同1歲多女兒自南韓返台，因為女兒之前施打德國麻疹與水痘疫苗的時間已過，母女兩人在下週又要出國，這名母親自2月28日起，陸續前往台南市立安南醫院、奇美醫院及成大醫院要求醫院為女兒施打疫苗，但都被拒。讓她控訴醫院把女兒當做醫療人球。

婦產科醫師蘇怡寧對此在昨(3)日晚間於臉書痛批此事，認為這名母親不會看時間打疫苗，「醫院為什麼需要喊冤？直接叫他滾啊！」當所有台灣的醫院都在繃緊神經防疫，「還要有人出來回應你這鳥問題，你煩不煩？」他再次教育大眾，打疫苗本來就沒有急迫性，醫院並沒有拒絕就診，只是不建議在這時來打疫苗。蘇怡寧並認為「醫療人球」4字被誤用了，「等你哪天得到武漢肺炎沒有醫院願意收治你才叫醫療人球。」

至於延誤施打的問題，蘇怡寧更重話嗆該名女子，「急著之後要回大邱那也是你家的事，沒有其他人需要為此負責，只有作為父母的你自己才需要負責，你沒有資格把這些問題壓力跟責任轉嫁到醫療人員頭上。」認為疫苗當然建議是要打，「但你是在急個屁？」