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抗疫特別預算 勞動部零編列？

聯合報 / 記者陳熙文蔡晉宇鄭媁葉冠妤／台北報導
行政院長蘇貞昌昨到立院報告「肺炎防治及紓困振興特別預算案」並備詢，在野黨立委質疑衛福部相關預算占全部特別預算不到三成，勞動部更是零編列。 記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌昨到立院報告「肺炎防治及紓困振興特別預算案」並備詢，在野黨立委質疑衛福部相關預算占全部特別預算不到三成，勞動部更是零編列。 記者曾學仁／攝影

在野黨質疑 衛福部預算占不到3成

立法院在野黨昨天針對新冠肺炎特別預算編列是否浮濫，與行政院長蘇貞昌率領的內閣團隊進行攻防。在野黨立委質疑衛福部相關預算約為一六九億六千萬元，占全部特別預算不到三成，預算結構嚴重失衡，而這次新冠肺炎特別預算勞動部卻是零編列。

行政院長蘇貞昌昨天前往立法院報告新冠肺炎防治特別預算並備詢，國民黨立委蔣萬安和時代力量黨團質疑，過去ＳＡＲＳ防疫特別預算，勞委會編列了二點九五億元給受隔離者補貼與勞工環境檢查，這次新冠肺炎特別預算卻是零編列。勞動部長許銘春表示，特別條例是就現有機制不足之處補充，勞動部原就有五百億元就業安定基金，在協助勞工紓困上不會缺席。

勞動部：就業安定基金準備逾40億元

勞動部昨晚特別發新聞稿解釋，已從就業安定基金準備四十一點二五億元，同時擬定短、中、長期計畫，將視疫情變化及產業發展情勢適時啟動各項措施，非外界所稱未編列任何預算。

蘇揆：口罩戴法順時鐘較好

國民黨立委賴士葆詢問，專家認為健康的人也要戴口罩，這種說法講錯了？陳時中說，「講法不同而已」。蘇貞昌答覆賴士葆，「我們條件有加嚴，不過，總體政策沒有變，你還是『順時鐘（時中）』比較好。」賴士葆也回說，「好啦，『順時鐘』。」

國民黨立委徐志榮表示，目前疫情顯然已經進入社區感染，但衛福部相關預算約為一六九億六千萬元，占全部預算不到三成，預算結構嚴重失衡；如同要求戰士上戰場，對於後勤支援卻是打折再打折。

疫苗藥物研發編9720萬元 更不到1/600

另外，雖然國衛院、中研院皆致力於研發疫苗、新藥，但特別預算中「辦理疫苗、快篩試劑及治療藥物等研發計畫」，僅編列九七二○萬九千元，不到特別預算總額的六百分之一。

時代力量立委陳椒華質疑，經濟部編列一．五億元投入展場活動補助，但疫情當前，辦了展覽也不見得有人敢來，編這樣的預算可能有些問題。經濟部長沈榮津回應，展場預算部分，主要是用於下半年疫情緩和之後。

國民黨立委林奕華指出，二○○三年ＳＡＲＳ當時也有通過特別預算，但是執行率才四十六％，詢問蘇貞昌有沒有信心做得比當時的行政院長（指現在的立法院長游錫堃）還要好？

蘇貞昌則說，「不能怪當時的院長，預算通過的時候是五月，但是六月就已經沒有ＳＡＲＳ了。」蘇表示，自己會以執行率百分之百為目標。

新冠肺炎 COVID-19

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