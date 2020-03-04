工會憂爆離職潮…護理師傳被減薪 口罩遭暗槓

新冠肺炎爆發醫院內群聚感染，醫護人員壓力增大，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳昨天指出，高雄某醫學中心規定護理人員只要出國，返台就要自我健康管理十四天不能上班，且請事假沒薪水，護理人員認為不合理而引發反彈，三名護理師集體離職；擔心隨著疫情擴大，將引發離職潮。

被影射的高雄這家醫院表示，該院並沒有離職潮這件事，現在大家共同敵人是新冠病毒，請不要胡亂爆料，影響防疫士氣。

陳玉鳳說，護理人員的壓力除面對高傳染風險外，外界的歧視也是原因之一，便當店拒送只是冰山一角，她接獲許多護理人員反映，有診所不幫護理人員的孩子看病，有保母不收護理師的小孩，都讓護理師萌生去意。此外，最近有醫療院所因疫情到醫院看病的人減少，收入降低，減護理人員薪水二千元到五千元不等。她表示，在疫情嚴峻之際，衛福部一定要重視這些問題，一旦引發離職潮，將使原本就已負荷沉重的醫護人力雪上加霜。

在第一線抗疫的基層診所醫師抱怨Ｎ95口罩及防護衣嚴重不足，沒有足夠防疫物資如何打仗？台南更傳出有護理人員的口罩遭醫療院所暗槓，暴露在風險中敢怒不敢言。陳玉鳳表示，有醫療院所暗槓護理人員的口罩，卻還要求護理人員簽領據單，主管機關應該嚴查，以避免中央不斷發口罩，第一線人員卻一直不夠用。

台南市府衛生局昨證實，確實接獲護理人員反映口罩遭暗槓，口罩等防疫物資是免費配發給醫療院所，如果有人暗槓，可能牽涉到侵占公物等違法問題。由於基層診所口罩都是透過公會發送，已發函給公會，要求監督各診所使用口罩等防護裝備情形。