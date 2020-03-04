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北部醫院群聚 增至7例

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北報導
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。 記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多醫院派出全套防護裝備的醫護人員站在出入口，一一詢問進入醫院民眾旅遊史和健康情況。 記者杜建重／攝影

國內新冠肺炎院內感染又增一例，中央流行疫情指揮中心公布，昨天新增國內第四十二例新冠肺炎確診病例，患者是與第卅四例同病房、不同病室的病人家屬。這位五十多歲陪病女性，她照顧的家人於案卅四確診時已出院，但指揮中心研判，目前仍局限於病房內相關者群聚感染，疫情尚未擴大，但因案卅四造成的北部醫院群聚確診個案達七例。

案42近期無國內外旅遊史

指揮中心表示，案卅四於二月十四日因慢性病住院，廿一日咳嗽，廿八日確診。而案四十二的丈夫則於二月十七日起，與案卅四住同一病房，但兩人分別在一號病室及七號病室，案四十二這段期間每天在醫院陪病、看顧，直到丈夫廿四日出院，才重返職場工作。

指揮中心指揮官陳時中表示，案四十二近期並無國內外旅遊史，二月廿三日曾經因為全身倦怠及咳嗽至診所就醫，三月一日衛生單位針對案卅四的風險對象，包括同病房病人及陪病者追蹤採檢時，發現案四十二有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，經檢驗於昨天確診。

與案34住院期間並無接觸

指揮中心監測應變官莊人祥說，初步了解，案卅四與案四十二在住院期間並無接觸。

目前追蹤案四十二的感染源，中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，確診的護理人員案卅六曾於二月廿一日至廿三日照護案四十二丈夫，與案四十二短暫接觸，推估可能因此被感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）圖解新增患者為照顧家人，與案卅四同時出現在同一病房，但不同病室。 記者潘俊宏／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）圖解新增患者為照顧家人，與案卅四同時出現在同一病房，但不同病室。 記者潘俊宏／攝影

莊人祥表示，目前衛生單位已緊急展開調查，匡列案四十二職場及家庭密切接觸者。針對案卅四開始的本起群聚，截至目前已掌握接觸者二百九十五人，採檢二百四十七人，其中六人陽性，分別是案卅五至卅八、案四十一、四十二，二○六人陰性，其餘檢驗中。

我確診個案已12人出院

中央流行疫情指揮中心也宣布，我國新冠肺炎確診個案已有十二人出院，昨天新增一名出院者為台灣第二起家戶群聚的妻子，這名女性確診後，指揮中心後續發現其曾於中國大陸工作的丈夫也確診，疑似為丈夫傳染給妻子。丈夫已於上月中出院，妻子昨出院。

我國日前出現鑽石公主號確診康復返台「復陽」病例，不少民眾擔心，我國出院患者恐回社區成感染源，陳時中強調，目前台灣治療的所有個案暫無復陽者，避免患者出院後再次復發，我國確診個案出院統一規定「三採陰」才會解除隔離，康復返家需繼續自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19

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