案27已完整追蹤 檢疫專車安心回家

「案例27已結案。」疫情中心指揮官陳時中3日報告，案27相關群聚接觸者828人，共採檢183人，其中5人陽性(案28至32)、其餘皆為陰性，完成所有追蹤工作。疫情中心並公告了檢疫者「安心回家方案」，公布從機場回家的權益及違規罰則；也分析了確診疫調公開與否的利弊。

此外，3日新增第42例新冠肺炎確診，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人的50多歲女性陪病家屬。

「從機場到回家的路，大眾會有一些恐慌，但也不能不顧及民眾回家的權益與效率。」陳時中介紹《居家檢疫者自機場返家交通方案》表示，居家檢疫者自機場返家，將以排班計程車及租賃車提供點對點交通服務，仍搭乘大眾運輸者，將處以10萬元以上、100萬元以下罰鍰，訂自4日起開始實施，宣導為期1週。

「旅客仍然以跳表計程車計收，不會增加旅客負擔，候車時間短。」交通部航政司長葉協隆補充，也能保護居家檢疫者的隱私，不會大幅增加交通費用負擔。設立採檢地點要有完整評估，不只有採檢評估，還要能做流感快篩，還有X光檢測，還要避免在收治過程中造成院內感染，以一人一室收治為原則。

「如果你知道你會被公開，你願意坦誠以對嗎？如果因此造成防疫破口，這樣對社會划算嗎？」陳時中說，防疫有幫助的資訊都會公開，全面的自我防護可能更重要，公開了相關地點後，知道並沒有幫助，反而有害，會讓大家通報時變得很遲疑，這樣的傷害會更大。

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