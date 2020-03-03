快訊

黑鷹生還將領自述失事瞬間：殘破機殼裡虛實難辨的灰黑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港澳將派包機赴湖北接人 台灣準備好就看陸態度

中央社 / 台北3日電
圖為之前接回武漢台商的包機抵達桃園機場的畫面。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
圖為之前接回武漢台商的包機抵達桃園機場的畫面。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

對於香港、澳門將派遣包機赴湖北接回滯留當地居民，陸委會下午表示，已做好包機、醫療計畫等所有準備，隨時可以出發接回滯留當地的台灣民眾，目前正持續與陸方溝通協調中。

大陸委員會透過書面回應強調，對於滯留中國大陸湖北民眾接返一事，政府秉持「檢疫優先、弱勢優先」目標，與陸方協調溝通優先返回人員名單及相關必要的防疫作為，是基於防疫的整體考量，維護國人健康並保障滯留人員返台的安全。

陸委會重申，中央流行疫情指揮中心先前已對外宣布，政府對第二次包機已做好所有準備，包括華航班機、醫護人員編組、全程防檢疫、醫療支持計畫均已完成整備，隨時可以出發接回民眾，目前正持續與陸方溝通協調中，沒有進一步說明。

另外，媒體上午報導，有滯留湖北的台灣民眾要自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，「提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們有回家權利。」

陸委會下午則表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病），政府依據傳染病防治法第17條規定於1月20日成立中央流行疫情指揮中心，依據疫情的發展情勢，採取各項對應的管理措施。

香港行政長官林鄭月娥上午宣布，港府將於4、5日派出4班包機與17名醫護隨行，前往湖北接載港人，全程採高檢疫標準，人員返港後會接受隔離檢疫14天。

澳門特區政府2月29日也發布新聞稿，表示將派遣包機赴湖北接回滯留當地的澳門居民，雖在登機前無法進行核酸檢測，但仍會事先瞭解乘客是否有發燒、咳嗽及曾接觸確診人士。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

交通部推居家檢疫者機場返家交通方案 供便捷貼心服務

居家檢疫者從機場返家禁搭大眾交通 違者最高罰100萬元

滯湖北國人告蔡政府違憲 黨政人士籲北京排除政治操作

莫名其妙 陸允港澳包機赴湖北獨拒台灣接國人

相關新聞

台灣首起家戶群聚新冠確診夫妻 今都出院了

中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎確診個案已累計達12人出院，今新增一名出院者為台灣首起家戶群聚之妻子，這名女性確診後，指...

新冠病毒捉摸不定？台大黃立民這麼說

新冠肺炎全球疫情尚未退燒，近期更出現患者有二度確診個案，且台灣並非首例，是否為病毒太刁鑽、捉摸不定？台大醫院小兒感染科主...

影／「有啥好怕？」居家檢疫婦嗆 基隆公車總站大消毒

基隆市一名60多歲婦人今天下午搭乘一輛市公車，和同車認識的乘客聊天，自己說昨天剛從大陸返回，坐後面的乘客聽到大驚，怎麼沒...

萬華男猝死 指揮中心：採檢結果出爐為陰性

三月一日晚上，台北市萬華區有一名男子突然猝死，調查發現，死者與某確診病例有地緣關係，讓有人憂心，擔心是感染個案。中央流行...

醫院群聚案42早已離開醫院 職場接觸者待匡列

中央流行疫情指揮中心今日公布國內第42例新冠肺炎確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人的陪病家屬。中央流行疫...

澳門新冠維持10例？陳時中：敬佩但還要觀察

新冠肺炎疫情在全球擴散，亞洲疫情已中國、韓國、日本最為嚴峻。澳門雖與中港澳並列於我國所定義之流行地區，但澳門維持在10例...

港澳將派包機赴湖北接人 台灣準備好就看陸態度

對於香港、澳門將派遣包機赴湖北接回滯留當地居民，陸委會下午表示，已做好包機、醫療計畫等所有準備，隨時可以出發接回滯留當地...

陸委會重申 華航班機隨時可接回滯陸台灣民眾

針對滯留在武漢的台商，跨海請台灣律師幫忙打官司，「提告蔡英文政府違憲」，限制人身自由，剝奪讓他們有回家權利。陸委會三日表...

居家檢疫民眾返家方式出爐 政府補助部分車資

交通部針對自疫情嚴峻國家如中港澳、南韓、義大利及伊朗等地入境者，需居家檢疫2周的民眾，3/4起實施機場到住所交通規劃，利...

黃立民上課 教你認識新冠病毒和檢測

新冠肺炎全球疫情尚未退燒，近期更出現患者有二度確診個案，且台灣並非首例，是否為病毒太刁鑽、捉摸不定？有人整理台大醫院小兒...

居家檢疫者從機場返家禁搭大眾交通 違者最高罰100萬元

為降低居家檢疫者自機場返家的防疫風險，交通部今天提出「居家檢疫者自機場返家交通方案」規畫，以機場排班計程車及租賃車提供居...

滯湖北國人告蔡政府違憲 黨政人士籲北京排除政治操作

滯留湖北的部分國人打算跨海控告蔡英文政府違憲，剝奪讓他們有回家權利。黨政人士表示，全世界所有國家從中國撤離人員的考量都是...

熱門新聞

新天地教主下跪道歉 卻因一支錶讓南韓民眾更火大

全球疫情統計／新冠肺炎擴散逾70國 看各國最新數據

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

健保擬修法防「黃安們」 留英工程師：別把我們看成鑽法律漏洞的人

我新增1例確診 案34同病房不同病室陪病家屬也中鏢

從一線二警員到署長 首任移民署長吳振吉去世享壽77歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。