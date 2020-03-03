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憂疫調遇困難病人會隱匿 不公開確診者活動史

中央社 / 台北3日電
陳時中在下午記者會表示，經他分析，決定不公開確診者的疫調和活動史。因防範疾病，自我防護可能更重要。本報資料照片
陳時中在下午記者會表示，經他分析，決定不公開確診者的疫調和活動史。因防範疾病，自我防護可能更重要。本報資料照片

新冠肺炎確診個案活動史是否公開一直有爭論。指揮中心指揮官陳時中今天說，不會公開可掌握的確診個案疫調，因疫調可能遇到困難，病人或醫院可能延遲或隱匿，易成防疫漏洞。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會提出一張由陳時中整理的「確診疫調公開與否分析」，詳列能掌握個案、無法掌握個案的疫調公開與否利弊。

所謂無法掌握的個案，因行蹤無法完全掌握，可能的個案無法發覺，只能靠公開提醒可能接觸者，有相關症狀要及早通報，所以會公開，避免疫情擴大。

但針對能掌握的個案，根據陳時中分析，公開的優點是民眾可以提高警覺，曾經處在同一空間中的民眾可以加強健康自我管理；但缺點是社會對確診者標籤歧視化，造成社會對立、病患可能怕被獵巫，不敢就醫或隱匿疫情，變成防疫漏洞等。

如果不公開，優點是疑似患者比較願意通報、早期發現易於控制疫情，確診者的資料不容易被肉搜；但缺點是無法滿足民眾知的權利，引起社會猜疑及擴散謠言，民眾也可能有草木皆兵的焦慮。

陳時中在下午記者會表示，經他分析，決定不公開確診者的疫調和活動史。因防範疾病，自我防護可能更重要，民眾要注意個人衛生、注意環境通風等；如果知道了風險區，卻把其他區域放鬆了，反而更危險，且就算是風險區，早已消毒清潔，也沒有比較危險。

更重要的是，陳時中說，如果要公開確診者的活動史，最擔心疫調會遇到困難。如果病人知道「我會被公開」或家人會被公開，大家可以試想可能的狀況。

陳時中說：「我也想讓大家都知道，但知道並沒有幫助，反而有害。」 可能導致隱匿可能性變高，通報變遲疑，不管是個人或醫院都會遲疑，傷害更大，倒不如快速檢驗、快速區隔開，以免狀況更嚴重。

「我也問自己，我願不願意？」陳時中說，也想問民眾，「如果你會被公開，你真的會坦承以對嗎？」如果無法坦承以對，滿足大家知的需求，造成防疫破口或疏漏，「對大家划算嗎？」

新冠肺炎 COVID-19

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