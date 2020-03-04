「請忽略地點」急診醫家中小孩發燒 醫：收穫滿滿歧視與厭惡電話

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在2月29日指揮中心例行記者會中，談及案34的醫院群聚事件時，不慎脫口透露院內感染地點在林口，雖事後呼籲大眾忽略這個地點，卻也造成恐慌，甚至傳出當地某家醫院醫護人員和家人受歧視的事件，讓醫師直呼在最艱困的時刻，見證了人性。

陳時中口誤後，有民眾要求公車業者不得行經林口長庚醫院，引起議論，而長庚大學和長庚科技大學，為平息學生及家長的憂心，紛紛公告暫停醫院實習，改回校園上課，以視訊教學等方式替代。一名麻醉科醫師也在臉書「麻的法課 - 邱豑慶醫師」分享：「我有好朋友是請忽略地點的急診醫師，大人沒事，但這幾天家裡兩個小孩發燒了，馬上收穫滿滿的歧視與厭惡的電話」。

醫師進一步提到，不只這家醫院，這段期間連他自己都感受到被排斥的感覺：「開學以來我們家女兒們，出門常常被問『妳們有沒有發燒？妳爸爸還好嗎？』一直讓我感受到SARS(嚴重急性呼吸道症候群)時期那種被厭惡的感覺」。

不過，他表示一直以來的座右銘是「報仇沒有在隔夜的，說謝謝也一樣」，最近接到女兒學校老師送的N95愛心口罩，心情像洗了三溫暖一般：「有人歧視排擠醫護人員和他們的家人，但有更多人給我們打氣鼓勵」，並謝謝老師的身教，他認為最艱困的時刻，同時見證了人性的醜陋與美好。該貼文貼出後許多網友湧入為醫護人員打氣，「醫護人員真的辛苦了！謝謝老師好貼心」、「真的不要因為自己恐懼而無形中去霸凌這些孩子以及辛苦的醫護人員」、「對於第一線的英雄，感謝你們一路負重前行」。