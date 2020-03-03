中韓義伊返台居家隔離檢疫者該怎做？ 家人防護須知這幾件事

新冠肺炎疫情擴大，全台已達42人確診個案，國人海外旅遊若從警示區回台，包括中港澳、南韓、義大利、伊朗、入境後需居家檢疫14天，又如果有確診者，需居家隔離14天。

由於冠狀病毒容易透過飛沫傳染，甚至也會在殘留在物品表面上，患者接觸過的物品及其表面，都會有病毒附著在上面，普通人經雙手接觸後，再碰口腔、鼻腔、眼睛等黏膜，就會導致感染。

那麼，被居家隔離、檢疫者要如何才能避免病毒繼續傳播給其他人，照顧者無論是醫護相關人員或家人們又該如何徹底落實防疫工作，確保衛生清潔呢？以下整理相關做法供民眾參考，以便能平安度過病毒肆虐的這段期間，保護好自己也保護身邊的人。

▌ 親友接機▌ 中短程旅客：搭機場排班計程車，採跳表方式收費。▌ 長程旅客：搭乘租賃車，計價比照高鐵票價2倍向乘客收費。▌ 台東及離島：搭排班計程車至松山、台中、高雄機場、基隆港或高雄港，然後轉搭國內海空運航線，再搭計程車或由親友接送回家。

從3月4日起需居家檢疫者自機場返家不能搭乘大眾運輸，一定要坐機場排班計程車或租賃車。在為期一周的宣導，自3月11日起，若入境居家檢疫者違反該方案規定，仍搭乘大眾運輸返家，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高可處罰100萬元。

1.口罩

同一副口罩應只限同一個人重複使用，且應每天更換，並檢查口罩有沒有破損。戴的時候也要注意讓口罩與鼻樑貼緊，和臉部內外上下是否有密合，正確使用口罩才能有效防範病毒入侵。

2.漂白水、消毒水

衛福部臉書粉專有教導民眾，如何自行將市售漂白水稀釋調配為消毒水或使用環境消毒用產品。首先要準備的材料有市售含氯漂白水、清水（濃度：500ppm、稀釋倍數：100倍）

稀釋方式： ★小量：10cc漂白水加入1公升清水中。 ★大量：100cc漂白水加入10公升清水中。 ★當日配製好的消毒水要標示名稱，未使用完應於24小時後丟棄

3.洗手皂、洗手液

另外，防疫期間，洗手的時機和正確洗手方式也相當重要，「濕、搓、沖、捧、擦」樣樣不可少！

★洗手時機：

吃東西前、進出醫院前、接觸病人前後、上廁所後、擤鼻涕/咳嗽/打噴嚏後…等。

★洗手時應注意部位：

指頭、指縫、手掌、手背、手腕……等部位。

★洗手步驟：

濕：用清水將雙手完全弄濕。

搓：抹上肥皂，手心、手背、手指互相搓洗至少20秒。

沖：用清水將雙手澈底沖洗乾淨。

捧：用水將水龍頭沖洗乾淨，並記得關水龍頭。

擦：用烘手機或紙巾將手擦乾。

★洗手方式：

濕洗手：以肥皂澈底搓洗雙手20秒以上。

乾洗手：使用酒精含量60%至80%的乾洗手液搓洗20秒以上。

4.酒精

自行配製75%酒精一點也不難。民眾可以用量米杯或養樂多瓶將買到的95%酒精，量四次，然後再量一次純水，自來水煮準冷卻後的水即可。接著把量好的酒精及水混合在一起，就完成75%酒精了！保存方式可倒入保特瓶、乾淨的乾洗手瓶、化妝水等噴霧瓶罐裡放著，但切記外觀要寫字，標示清楚避免家人誤食。此外，衛福部粉專也補充，酒精濃度介於70%~78%就有效，並不一定要稀釋到75%剛剛好。

5.體溫計

隔離期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局/所；地方衛生局/所應主動追蹤其早晚體溫紀錄，民眾可參考衛福部疾管署「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家(個別)隔離通知書」。如果出現不適症狀應立刻通知居家隔離/檢疫通知書上的聯絡人、所在地衛生局，或撥 1922，依指示就醫。禁止自行搭乘大眾交通運輸工具就醫。

6.垃圾袋

垃圾袋可用來裝隔離者的分泌物，如擤完鼻涕、咳嗽完吐痰後的衛生紙，應如實包裝好，並在垃圾袋內外皆可再噴灑些許消毒水。

7.一次性的塑膠手套

清理隔離者衣物或分泌物時，戴上一次性的塑膠手套，可避免照顧者皮膚直接與其做接觸，另外，進行居家環境清潔或消毒時，也可戴上。

8.充足的水和食物

如果真的不幸被居家隔離了，網路上有不少網友推薦如冷凍食品、罐頭、泡麵，或是各種餅乾、零食，以確保隔離期間內，食物不會缺乏，不過也有人認為可以先請家人買好一些蔬果和肉類等食材，自己煮營養健康的食物，讓病情趕快好起來，這樣子也能避免逕自違反隔離規定外出購物。（看罰則：違反居家隔離規定者，可罰30萬元，違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。）

9.個人娛樂用品

高雄醫學大學附設中和紀念醫院追蹤被隔離者情緒支持與評估，發現約1成出現憂鬱情緒等，精神科醫師建議，看書或追劇有助減低焦慮。隔離者可準備平常使用，可以上網的電腦或手機，除了關注外界狀況，也能打發時間。

中央疫情指揮中心首次啟用手機定位，監控感染風險表的前兩類居家隔離者，不能擅自趴趴走。圖／指揮中心提供

1.照顧者應與被隔離者保持1公尺以上距離，減少接觸，例如分開用餐、分房睡，並注意居家通風良好。若一人租屋在外，也盡量不要返回家裡，避免感染家庭成員。

2.照顧者也必須配戴口罩。

3.用肥皂勤洗手。

4.準備個人專屬碗筷，不要和大家的放在一起，使用後也要確實消毒、單獨擺放晾乾。

5.消毒常接觸的物品，例如門把、桌椅、地板…等。

台北市>>

居家檢疫者如屬獨居或全家人皆被檢疫，且無親友可協助送餐，由區公所協助每日送早、午、晚三餐，每 餐餐費上限100元，由區公所以災害準備金支應。

新北市>>

民政局推出居家防疫關懷包實體包及數位版，實體包提供14片口罩及衛教資訊，數位版隨機提供各類影音平台的14天免費觀賞序號，隨機提供給新北居家檢疫者追劇看電影。教育局親師生平台，讓居家檢疫者能持續學習。

基隆>>

為居家檢疫或隔離者準備「暖心關懷包」，包包內有市長問候的暖心卡、衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品等，甚至有提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活上的不便。

桃園>>

在食物補給方面，設計出裝有零食、泡麵、燕麥、水、中藥材、用來消毒環境的氯錠等物資的「減壓紓食包」，提供給需居家檢疫14天的民眾。

娛樂方面，則與平台CATCHPLAY+、LINE Taiwan、中華電信、KKBOX、蝦皮購物及台灣大哥大攜手提供2萬組體驗序號，兼顧追劇、聽歌或購物等各項服務，還有中藥黃耆等讓居家檢疫者烹煮食材補身體。

台中>>

台中市政府提供居家隔離、檢疫民眾「關護包」，其中有電子書單，希望讓居家檢疫及隔離者利用閱讀舒解壓力。

新竹市>>

發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，關懷包內也有心理諮商專線，與LINE TV和LINE MUSIC影音娛樂平台帳號，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐。

新竹縣>>

關懷包內有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資。

雲林>>

「雲林防疫錦囊包」給居家檢疫、隔離者，包括居家環境小叮嚀、口罩、防疫洗手皂、毛巾、小王子點心麵、八寶粥等生活用品，同時提供300組台數科「top news」APP帳密，全頻道免費居家收視14天，陪伴民眾度過隔離期間。

高雄>>

針對居家隔離/檢疫民眾關懷服務，市府提供居家隔離檢疫關懷包，內含物包括環境清消、洗手及心理諮商相關衛教宣導的資料、影片、口罩、關懷說帖內有「全民防疫 宅家看戲」的QR-CODE，並製作多語言版本依國籍發放。

屏東縣>>

縣府推出「屏安關懷包」，提供居家檢疫、隔離小叮嚀、口罩、防疫洗手皂、體溫貼片及相關支援服務專線等，方便民眾在檢疫期間自我健康監測及有問題時可立即找到諮詢管道。