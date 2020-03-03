與確診同機遭遣返…我急協調 土耳其包機救援

前往以色列旅遊的我國旅行團，因為同機其他旅客確診感染新冠肺炎，十一名團員遭到以色列遣送出境，昨天傍晚五時卅分搭乘土耳其航空包機降落桃園機場。經過五十分鐘量測體溫及醫師評估，有一名女性團員因咳嗽等呼吸道症狀送醫採檢，其他九名團員及一名領隊順利入境，居家隔離十四天。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該旅行團是經日本轉機前往以色列，班機上有一名鑽石公主號以色列籍確診個案，經日方二採陰性返國。

但回到以色列，再次檢驗，卻呈陽性，十一名團員被要求立即出境，經由土耳其到達巴基斯坦，再飛回台灣。

陳時中昨天下午在指揮中心記者會上表示，這班機為特別安排，機上只有十一名乘客，形同包機，所有人必須全程戴口罩。

外交部指出，該旅行團在伊斯坦堡候機期間，我駐土耳其代表處得知土耳其航空取消該團原訂返台搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求盡速安排國人返台，在駐處努力協調下，土耳其航空同意加派專機協助國人。

包機降落後，衛福部疾病管制署檢疫官與一名醫生直接登機執行檢疫，先量測每個人的體溫，接著由醫師評估診斷身體狀況，結果發現一名女性團員有呼吸道症狀。下機的旅客全身包裹得緊緊地，由檢疫官帶領通過防檢局非洲豬瘟檢疫站，移民署證照查驗櫃台，提領託運行李，通過關務署海關檢查台，完成入境通關程序，走進入境大廳，登上旅行社安排的車輛離開機場。

發燒的女性旅客晚間七時廿五分由檢疫官帶領，經由檢疫特別通關程序規劃的第二航廈南側海關公務門離開機場管制區，坐上在航廈南側車道旁等候的救護車，直接送北部醫院隔離觀察。

由於陸續傳出鑽石公主號治癒者經日方檢驗二採陰性，回國後卻「復陽」的案例，陳時中表示，未來在日本確診、治癒的個案，回台過程中將會提高警戒與防護。