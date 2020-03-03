陳時中：疫區、集會、飛機、醫院 4大險區

防範新冠肺炎，台大公衛學院昨天提出了通勤分流，以及活動規劃須拉開人際間距達一公尺建議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，正在蒐集集會型態修訂指引，並指出疫區、大型活動、長程飛機都是「危險區域」，應提升自身防護。

詹長權：通勤未分流 人潮擁擠須戴罩

公衛學院院長詹長權針對新冠肺炎的防範提出了「折衷版」的建議，大眾運輸系統、長程巴士，如果可以維持座位寬敞，大家距離超過一公尺，戴口罩的必要性比較低；但通勤時間人潮擁擠，如果沒有將上下班時間分流，勢必要擠在一起，這時戴口罩是比較安全。

陳時中表示，原本的政策建議就是一公尺以內的接觸建議戴口罩，另外，現在正蒐集各種集會的型態，修訂集會指引以作為活動辦理的參考。

另針對以色列遣返事件是否需要提升轉機的防範應變，陳時中也表示長程飛機風險還是很高。他也提醒，公布的疫區、長程飛機以及大型活動都是「危險的區域」，特別提醒民眾需做好自身防護，也避免到這些地方。

除此之外，陳時中強調醫院也是風險高的地方，因此不論探病、陪病，非必要盡量減少，「沒事到急診的習慣也一定要改」。

石崇良：設兩百個社區篩檢據點 周內啟動

台大公共衛生學院昨舉行新冠肺炎疫情說明會，學者呼籲在社區設置篩檢站，提升防疫確診量能。醫事司司長石崇良表示，未來將設置兩百個社區篩檢據點，希望這一、兩周內就能建置檢疫網絡，納入基層診所、社區醫院等，擴大社區檢疫量能，疑似感染者就不用往大醫院擠。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明表示，以體溫和接觸史來篩查新冠肺炎，有其難度，必須透過實驗室檢驗，才能確診，建議社區廣設篩查站，就近分析民眾體溫和相關接觸史，提升檢驗量能。

石崇良說，已訂定檢疫流程，疑似感染者至基層醫療院所就醫，先接受流感快篩、胸部X光等評估，若需進一步篩檢新冠肺炎，就轉至附近檢疫醫院檢疫門診，避免院內感染。評估後，如屬低風險，則先回家等候報告，至於高風險患者，則安排至單人檢疫病房。