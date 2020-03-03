第1、2航廈+長庚醫院站 桃捷優先設熱顯像儀

新冠肺炎疫情桃園確診增至七例，桃園市長鄭文燦昨天主持防疫專案會議，決定從本周起，每天都要召開市府防疫會議，並指示桃園捷運加速採購熱顯像儀，優先在第一、二航廈及長庚醫院站設置。鄭文燦說，桃捷各站將來都要設置熱顯像儀，「桃捷要比北捷優先採購到位」。

桃園市政府原本每周一召開防疫專案會議，今後每周上班天天要開防疫會。衛生、民政局指出，全國累計新冠肺炎確診四十例，桃園市確診七例，尚有九例在檢驗中，居家檢疫有症狀送驗一一四例、疑似感染病例送驗五一八例，目前全市居家隔離列管一三八例、居家檢疫人數已從累計最高三七九九人降到六四四人。

鄭文燦說，因應防疫超前部署，桃捷要比北捷先把熱顯像儀採購到位，一旦中央防疫指揮中心宣布卅七點五度禁搭捷運，桃捷各站就要全面上線使用熱顯像儀篩檢。