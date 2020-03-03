地方超前部署 新北：必要時清空聯醫收病患

疫情升溫，各縣市啟動超前部署。高雄市長韓國瑜昨天主持防疫會議，對於節慶宗教禮俗法會、遶境等活動，建議室內百人或戶外千人以上活動最好緩辦；新北市長侯友宜昨天表示，若新北出現大量新冠肺炎病患，新北聯醫將清空所有病房收治，央北社宅也同步啟用做為防疫醫護人員臨時休憩住所。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前全新北市醫院共有七十五間負壓隔離病房，若疫情擴大，造成負壓病使用量逾八成，會先使用單人病房；若單人病房仍不足以負擔，待中央疫情指揮中心視疫情狀況宣布，新北聯醫將啟動清空計畫，專責收治重症患者。

北市府也正為防疫醫療人員準備暫住空間，副市長黃珊珊指出，北市府已在盤整北市可用空間，優先保留一些達到完工程度的社會住宅，作為將來供醫護人員休息或集中檢疫所。

全國各級學校陸續開學，韓國瑜說，萬一有學校停課，高雄市卅五萬名學生的受教權不能受影響，教育局應立刻規畫高中以下學校遠距離教學；另針對室內一百人以上、室外一千人以上大型活動，建議盡量緩辦，降低人與人接觸、傳播疫情的機會。

高市府教育局長吳榕峯表示，立即盤點現在教材並和三家出版社協調教材上網、檢視頻寬及網路覆蓋率；對於未持有平板或個人電腦的學生，市府將協助解決，如有經費需求也會全力協助。

對於大型活動，民政局長曹桓榮說，特別是宗教節慶、法會、遶境等禮俗，希望宗教團體能配合暫停、延期或縮小活動規模，以達到公共衛生防疫的安全。如果一定要辦理，也希望遵守量體溫、戴口罩等防疫措施。

民政局也指出，活動中的平安宴、羅漢餐或大鍋飯等，建議改成提供個人便當或餐飲，避免群聚感染；外縣市民眾來高雄參加宗教活動，亦須遵守各項防疫規定。