以色列團遭遣返台灣旅客抵台 疾管人員登機檢疫
國內某旅行社以色列旅遊團2月28日前往以色列，因與一名武漢肺炎確診以色列人同班機而遭遣返，團員今天搭機返台，檢疫人員立即登機進行篩檢，面對疫情不敢鬆懈。
中央流行疫情指揮中心下午表示，這11名旅客先從土耳其伊斯坦堡到巴基斯坦，並從巴基斯坦飛回台灣。回程班機只有這11名旅客，搭機時也全程戴口罩。
班機在下午5時30分抵達桃園國際機場，檢疫人員立即登機檢疫。由於11人都是確診個案的同機接觸者，因此在團員下機後，檢疫人員也會進行發燒及呼吸道等初步篩檢作業，若有疑似症狀，將進一步送醫採檢，無症狀則返家居家隔離14天。
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