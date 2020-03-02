台灣高規格三採陰性才解隔離 無痊癒又陽性狀況

鑽石公主號武漢肺炎痊癒者屢傳再度陽性狀況。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天說，台灣採檢相當嚴格，目前沒有出院後又有狀況，且採檢再呈陽性的狀況。

台灣1日新增的武漢肺炎確診者為原先鑽石公主號確診者，在日本治癒且兩次採檢陰性後才回台，但回台3採後又驗出陽性。近日也有一名在日本治癒的鑽石公主號以色列籍乘客，回以色列也被驗出陽性。

張上淳日前表示，不管是國內個案或國外的報告，都可以看出病人採檢有可能時而陰性、時而陽性。在台灣的個案中，整個住院過程，也可能會有時陰、時陽的狀況。

會造成時陰時陽的可能性，包含採檢的部位，可能採的比較廣泛一點或範圍小一點，影響到採檢拭子有沒有黏到病毒；另一個可能是病人在疾病後期，身體病毒量愈來愈少，就可能時陰時陽。

媒體在下午記者會提問，病毒採檢時陰時陽，有專家建議採糞便比較準確；另台灣已經出院的個案是否還要追蹤採檢。

張上淳在記者會回應表示，病毒感染主要在呼吸道，過去經驗，糞便有時候會檢驗出微量病毒，但存在時間通常比呼吸道存在時間更短，關鍵還是呼吸道病毒。台灣上下呼吸道檢體都要採檢送驗且做到三採，三套採檢都各自間隔24小時以上。

張上淳說，第一陰和第二陰都是間隔48小時，第二陰和第三陰也大多都間隔48小時。以目前這麼嚴謹的狀態下，沒看到出院後又有狀況，回來採檢再度陽性的狀況。

張上淳也強調，如果病毒量少，就算檢測呈現弱陽，但病毒已經培養不出來了，對周遭應也沒有危害，病毒少到測不到就不會對別人有威脅。