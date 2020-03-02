防武漢肺炎設200社區篩檢站 盼兩週建檢疫網絡

因應武漢肺炎疫情，衛生福利部醫事司長石崇良表示，規劃新增200個社區篩檢據點，下午要與各縣市衛生局討論做法、盤點醫院等，希望一、兩週內建起檢疫網絡。

為了因應未來可能的武漢肺炎社區個案，衛生福利部醫事司長石崇良表示，已在規劃從基層建立起檢疫網絡，納入基層診所、社區醫院等，擴大社區檢疫量能。

石崇良會後接受聯訪時表示，下午會跟各縣市的衛生局開會討論流程、盤點醫院等，希望一、兩週內就可以完成空間與動線相關規劃，盼能達到200個社區篩檢據點，將基層檢疫網絡建立起來後，就不一定要去擠大醫院。

石崇良指出，首先會訂定條件，當民眾至基層醫療院所就醫時，經流感快篩、胸部X光等評估，若需要篩檢，會送至固定檢疫醫院的檢疫門診，避免院內感染；低風險民眾回家等報告，高風險的民眾會安排住到單獨的檢疫病房。

對於檢驗量能是否足夠，石崇良說，目前每天可以驗到2450件，還有可能再提升。