新冠肺炎無症狀感染者 陳時中：警覺但無須恐慌

台灣今天新增1名無症狀的新冠肺炎確診者，疫情指揮中心指揮官陳時中說，科學有極限，擔心極限以外的事情僅徒增恐慌。大家應避開風險因子，多洗手、避免到擁擠地方，少搭飛機。

台灣陸續出現沒有症狀的COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診者，且有些群聚案至今查無感染源。不少民眾擔心疫情已有社區傳播，也有專家建議，因有無症狀感染者，所有人出門都應戴口罩防範。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情中心記者會表示，無症狀感染者可能存在，大家只能提高警覺，但並不是說無症狀者離很遠也有傳染力，傳染途徑依然是近距離、長時間的接觸而傳染。

陳時中說，全民應有共識，醫學科學有極限，如果一直擔心極限以外的事情「沒有必要」，只是多增加恐慌。加上目前對新冠肺炎病毒的變化、疫情時間還不長，科學證據還不能完全釐清，後續也希望科研單位可以解密。

儘管病毒有未知的領域，但陳時中也表示，對於已知的風險因子，大家就應該確實做好。如勤洗手，大家都知道一定會有幫助，還有環境裡的平滑表面，也可能會掉落飛沫，應做好環境衛生，並避免到人潮擁擠的地方，但不需要拿未知的事情嚇自己、增加恐慌。

記者會上不少媒體對戴口罩時機多所提問，如上班、餐廳吃飯要不要戴口罩。陳時中說，辦公空間應都有規定的安全區域，如果真的要全程戴口罩，可能很不舒服，可少開冷氣多開窗，保持通風。

此外，陳時中也已多次強調，搭乘飛機是高風險行為，民眾應盡量避免。