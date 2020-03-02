鑽石公主號大陣仗「橫濱模式」 陳揮文酸：作秀作過頭

滯留在鑽石公主號郵輪上的19名台籍乘客，在2月21日搭我方華航的包機返台，隔天蔡英文總統則在她臉書談「橫濱模式」， 說明政府堅持自己派機撤離之因。桃園市長鄭文燦同時也指出，這是最好的包機防疫模式，北京方面採用帶政治目的設計只是妨礙包機安排，只要北京作調整，依照橫濱模式包機返台沒有什麼困難。

然而，名嘴陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐」中則對蔡政府的處理方式不以為然，他表示「我真心覺得啦，我不怕那些1450，我覺得作秀真的作過頭了！」他舉例，看看美國、看看其他國家的撤僑，哪一個是穿這樣的？會不會只有我們台灣的旅客回來的時候是穿防護衣回來？美國人有穿嗎？還是因為美國人體格好不怕死，我們台灣人比較怕死所以要穿防護衣？

陳揮文說，那天我們派華航的專機從鑽石公主號撤這些台人回來，我方負責檢疫，大家都全副武裝，戴著護目鏡、手套、口罩、身穿防護衣什麼的，他質疑，在機場也好、在飛機上也好，能做什麼檢疫？「那是騙人的啦，就只有量體溫而已啦！」

他問說，在機場時大家排排站站好，要怎麼檢疫？要測什麼？因為所有要採的東西都是回來再採，所謂的現場檢疫，就是量體溫，穿完防護衣就上飛機了，就這樣，不要自己騙自己，他不曉得蔡總統為何這麼稱讚「橫濱模式」？

此外，他也提出之前武漢包機第一波回台的台商也沒穿防護衣，而且其它國家最多就是一個口罩，專機上的檢疫其實形式上的意義大於實質，「我們派醫師、護理師跟著去，然後呢？」

陳揮文還說，在橫濱模式的這個底限，兩岸誰願意先讓步？台商是要坐大陸的飛機回來還是台灣的飛機回來，其實都不重要，只要人平安回來就好，哪方要在飛機上檢疫也不重要，因為那都是騙人的。

許多ptt網友對於他批評政府的防疫措施持不同的看法，有人覺得「從公主號回來的許多乘客一直爆出確診，難道不該事先有預防嗎」、「這批人如果出事，你要負責？」，也有人表示「即便謹慎過頭，也是最大程度阻絕機上密閉空間再交互感染。」但也有其他人在臉書認同陳揮文的看法，表示造神真的造過頭了「造神運動，只能順時鐘。」