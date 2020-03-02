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新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

家長憂從日返台自主隔離兩周仍有危險 醫無奈：拜託減少出國

聯合新聞網 / 綜合報導
因應新冠肺炎疫情，學生進校必須量體溫，老師戴著口罩人手一支額溫槍，成為前所未見的開學景象。（圖／本報資料照片）
因應新冠肺炎疫情，學生進校必須量體溫，老師戴著口罩人手一支額溫槍，成為前所未見的開學景象。（圖／本報資料照片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各國確診病例數仍持續增加，其中中國、南韓、伊朗、義大利等地區已被台灣列入旅遊疫情建議第三級，提醒民眾避免所有非必要旅遊，但許多家長仍擔心小孩上學過程中，遇到從警戒區回國的同學時是否仍有感染風險，對此小兒科醫生陳木榮則表示雖然從警戒區返國的人有居家隔離14天，但仍有3個隱藏風險要注意。

陳木榮在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」說到看門診時有媽媽詢問，小孩班上有同學剛從日本回國，雖然對方媽媽說有居家檢疫14天，但如果這個孩子在第15天來上學，小孩是不是有感染風險，對此陳木榮表示「說真的，這一題很難回答，非常難」，他說如果居家檢疫的兩星期中完全沒有生病的表現，那真的沒有理由阻止同學來上學，但在居家檢疫中仍有3隱藏風險要注意。

第一，即使已居家檢疫兩星期，若出現發燒或呼吸道症狀仍然不能去上學，應該看醫生，向醫生說明旅遊史和身體狀況。第二，由於現在的社會環境，有少部分人因畏懼旁人眼光，而不希望自己被確診新冠肺炎，因此堅持不就醫，但往往這些人就是社區的潛在感染源，只要他們不說就不會有人知道14天內有生病過，不過他們仍有可能會傳染給別人。第三，國外有報導指出部份無症狀感染者可以傳染病毒給別人，即使這些人居家檢疫再久，還是不會有症狀，但仍有機會傳染給別人。

對此，陳木榮也提醒「真的拜託大家，不要有這種不看病就以為沒事的心態，居家檢疫的時候有症狀，一定要好好處理」，他表示這種問題目前答案真的無解，唯一可以拜託的就是最近盡量減少出國，他說「雖然你會損失一些機票飯店的費用，但是你賺得更多，不要只看出國回國隔離的麻煩，還要看看台灣算是全世界當中，目前比較安全的地方，再加上醫療技術水準先進，而且台灣還有便宜好用的全民健保。」

居家檢疫 新冠肺炎 出國

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