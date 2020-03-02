你的足跡有跟新冠肺炎患者重疊嗎？網站簡單4步驟馬上測

新冠肺炎疫情讓民眾人心惶惶，由一群程式設計師發起的台灣線上社群「g0v」推出一個可以檢查你是否接觸過肺炎患者的網站，只要有開啟手機的Google自動定位，就能比對你與新冠肺炎病患是否曾經接觸過。

武漢肺炎歷史軌跡比對網站請點我

g0v開發一款「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站，需要開通Google Map的定位系統，藉由比對你的手機歷史位置記錄，來判斷是否曾與病患接觸。首先使用者需要確認手機定位紀錄功能已開啟，接著選擇下載的時間區間，下載自己的歷史軌跡資料，再把該檔案載入進行針對足跡發生時間和地點的比對，最後能得出比對結果。

歷史軌跡比對的比對結果。圖取自武漢肺炎歷史軌跡比對網站

關於隱私權的問題，該網站聲明這個程式藉由比對手機歷史位置記錄，來判斷是否曾與病患接觸。基於隱私考量，個人資料只會在本地端處理，不會上傳到任何網路主機。

網友大讚使用上非常直觀好用，但也有人表示台灣官方目前只公布第32例外籍看護的足跡，希望未來能開放更多病例，使軌跡比對的完整度更高。