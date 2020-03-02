星國.香港發獎金！醫師籲：台灣不要輸了 防疫人員先加薪
為鼓勵站在前線對抗新冠肺炎的醫療人員，新加坡政府在上個月28日宣布，全體高階官員減薪一個月，讓所有醫療人員可以多獲得近一個月薪水的獎金。對此泌尿科醫師蔡秀男在臉書呼籲，台灣不要輸其他國家，針對防疫相關工作人員，應該優先加薪。
立法院上個月25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，當中第2條：「公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他從事防治相關工作人員，中央衛生主管機關應予補助或發給津貼。」蔡秀男表示，法條過了要會用，才能激發防疫團隊戰力與士氣，認為防疫人員、衛生局及學校護理人員應該先加薪。
另外他也建議在疫情流行戰備期間，台灣醫療人員可先停徵所得稅，「比起用健保的華僑台商外配依親居留者，貢獻了更多稅，可以減稅嗎？」最後他更透露，台灣醫護的心聲不求加薪，「但求血汗健保還我們每個月被剝削打折的勞動成本就好了！」
蔡秀男醫師文末舉例，香港、新加坡及中國都有相關加薪措施，希望衛福部能在疫情期間，獎勵辛苦的醫護人員。不過底下也有網友認為共體時艱，可以採取加薪就好，減稅或不繳健保反而變相讓其他人民買單。
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