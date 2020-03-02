綠委提放武漢台胞到4城市「自行回台」：海關會做好防疫

武漢台胞後續包機卡住迄無進展。圖為第一批武漢台胞包機抵達桃園國際機場。 圖／聯合報系資料照片 新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。民進黨立委王定宇昨在臉書開直播提出一個方案，指大陸應該讓台商自行前往有航點的城市自行搭機返台，台灣海關邊境自會做好相關檢疫。

兩岸為了第二波武漢包機遲遲沒共識，行政院長蘇貞昌曾在立院表明我國政府願意接回武漢同胞，有弱勢優先、檢疫優先等原則，都已經跟中國講卻一直談不下來，阻礙方是在中國那邊，不是台灣這邊。

民進黨立委王定宇昨日在臉書開直播強調，台灣從來就沒有拒絕我國國籍人士回台，並且反駁大陸官媒新華社指責蔡政府，對滯湖北台胞實施「名單註記管制」和「禁止自行搭機返台」，以及拒絕兩岸航空公司運送，形同全面封堵，等於是斬斷台胞返鄉路。

王定宇提出一個解套的方案，他建議大陸可以讓台商自行移動到對台有航點的四個城市：廈門、成都、上海、北京，讓他們自行搭機返台，台灣這邊會在邊境海關做好防疫，不然把台灣人都關在城市裡，阻礙返鄉，封城、封省都是共產黨做的，怎能怪台灣？

不過此方案遭藍營反對，國民黨立委洪孟楷認為若讓台商個別零星返台，會讓海關疲於奔命，而且無法統一管理到隔離處，讓他們隔離14天再返回社會，恐成為防疫漏洞。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上月曾表示，已提供121名急需返台名單給中國，且整備醫護、華航班機，隨時可執行任務；不過，中國拖延、不合作，堅持以首趟包機形式執行，但這模式有很多爭議，中方堅持無法理解，表達高度遺憾。