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北捷防疫作戰！清潔員累壞了 忙到只能吞飯糰邊走邊吃

聯合新聞網 / 綜合報導
新型冠狀病毒肺炎確診第32例移動軌跡曾搭乘捷運、台鐵，台北捷運公司全面加強相關場站消毒。 圖／台北捷運公司提供
新型冠狀病毒肺炎確診第32例移動軌跡曾搭乘捷運、台鐵，台北捷運公司全面加強相關場站消毒。 圖／台北捷運公司提供

新冠肺炎疫情升溫，大眾交通運輸業也繃緊神經，提高防疫措施。台北捷運29日宣布開始試辦紅外線感測，旅客入站體溫若超過38度，北捷會協助乘客就醫，另外，北捷也表示會持續加強各捷運的消毒與清潔。

一名網友在捷運站當清潔人員領班，近日她在臉書社團爆怨公社發文表示，現在時間一到，就必須帶著清潔人員到終點站消毒，而且要花上兩個鐘頭。包括現場指揮，每一節車廂都不能漏掉，而且列車停駛的時間有限，過程也不能有任何閃失。

此外，消毒前也有一些準備工作，比方得巡視好幾站的車站人員，有沒有任何物品使用上的問題，上班的八小時裡，只能在前往下個站巡簽時，在捷運車廂坐不到三、五分鐘的時間，遇到人潮多時連坐也沒得坐。消毒作業進行時，如果有清潔人員想喝水還得跑得遠遠的，躲在臨時的休息地方喝水，「因為車站裡不能飲食啊！」

她表示，現在車站要消毒的地方已經變成四個小時一次，很多清潔人員都快吃不消了，因為還要很多其它的工作要做，但一次消毒就占掉了兩個多小時，消毒完，原本自己的工作仍舊得做。

目前消毒作業已經進行兩個多禮拜了，但她已經有好幾個晚上沒能好好吃飯，曾在終點站還有遇到好心的站長提醒她先快去吃晚餐，但因為時間緊迫，她也只能去超商買個簡單的飯糰邊走邊吃，在進站前吃完。

此外，隨著疫情日趨嚴重，民眾對於防疫物資的需求也大，就連捷運站廁所放置了要消毒馬桶坐蓋的酒精盒子「已經被破壞四個了」。Po文的網友猜想，或許是旅客想拿走裡頭的酒精，但盒子被破壞了無法修，只能整組換，還要補充迅速流失的洗手乳。

各種因為新冠肺炎衍生的工作排山倒海而來，雖然工作壓力變大，但她昨晚聽到一位女性旅客跟她們說辛苦了，她聽了真的好感動，也信心滿滿的跟其他消毒的清潔人員說「加油，大家的辛苦，其實有人感恩的！」

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