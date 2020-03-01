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疫情紓困600億預算…政院說明僅60頁 藍：不能急就章
立法院明天將針對新冠肺炎的特別預算案進行朝野協商，國民黨團書記長蔣萬安昨天質疑，預算內容僅六十頁，未充分說明及評估，無法替人民納稅錢把關；民進黨團書記長鍾佳濱認為，特別預算案有時效性，拖延太久恐讓社會不安，不過蔣萬安指出，若要緊急動支預算可依法撥付，並不影響嚴審預算，這是兩回事。
蔣萬安表示，行政院對外公布的說明只有六十頁，但特別預算編列六百億，茲事體大，行政機關對於預算使用的事前評估、預計成效以及計畫項目，都必須做清楚說明並提供詳細資料，讓立委能夠替真正替民眾把關，不能倉促急就章。
鍾佳濱表示，先確定流程，後續討論才會更有效率，包括何時請行政院長蘇貞昌到立院報告特別預算、何時交付委員會審查、何時由程序委員會排案進入院會處理等，都是協商重點。
對於國民黨團提出要求提供詳細資料等，鍾佳濱表示，特別預算案有時效性，若拖延太久，恐讓社會有為德不卒之感，相信在時程上與在野黨容易達成共識；若國民黨團對預算的項目、金額有合理建議，將來進入委員會，樂意朝野坐下來共同把關。
對此，蔣萬安指出，立委只能針對預算內容質詢蘇貞昌，行政部門當然要提供完整的資料，若只有簡短六十頁，那就失去行政院來立法院報告紓困特別預算的目的；且交付委員會後就要聯席審查，更需要清楚評估才能進入實質的預算審查，即便紓困有其急迫性，但也要確保經費跟資源確實用在受疫情影響的產業與民眾上。
蔣萬安並建議，在立法院正式通過前應舉行至少一到兩場的公聽會，聽取中小企業勞工的意見，這次特別預算是要提供產業的紓困及對勞工的扶助，一定要嚴格監督。
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