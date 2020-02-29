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回到院內感染原點 專家曝這時機：疫情已進入照護體系

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回到院內感染原點 專家：當看護感染，疫情已進入照護體系

中央社 / 台北29日電
前疾管署署長、三總感染科主任張峰義坦言，其實早在北部老翁群聚事件造成一名看護感染時，疫情就有點進入照護體系的味道。示意圖，非事件當事人。圖／聯合報系資料照
前疾管署署長、三總感染科主任張峰義坦言，其實早在北部老翁群聚事件造成一名看護感染時，疫情就有點進入照護體系的味道。示意圖，非事件當事人。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎釀首起院內感染，前疾管署署長張峰義今天表示，新冠肺炎症狀不明顯就會傳染、很難捉摸，且潛伏個案可能以各種原因進入醫院，不論再多清潔都難免百密一疏，坦言難防。

中央流行疫情指揮中心今天宣布日前確診的第34例住院婦女引發院內感染，造成3名護理人員、1名清潔人員感染。

前疾管署署長、三總感染科主任張峰義表示，疫情發展往往會分為3個階段，第一階段是境外移入個案為主，第二階段是境外移入造成的本土、社區感染，第三階段則是院內感染；他坦言，其實早在北部老翁群聚事件造成一名看護感染時，疫情就有點進入照護體系的味道。

張峰義說，當社區中有潛伏的感染者，不論已發病還是在潛伏期，一旦因各種其他原因進入醫院，就可能造成院內醫護人員感染，這些患者可能是到胸腔科、感染科以外的科別就醫，不一定以特定面貌出現在醫院裡。

然而，這群潛在感染者只要有飛沫附著在物體表面，醫院任何出入者只要碰到相同的物體表面，又碰到眼口鼻，就可能感染，不論做了再多清潔，總是可能百密一疏，有漏掉的時候，但疫情指揮中心已及早偵測到並進行防堵，防止疫情擴散。

張峰義認為，新冠肺炎和SARS不同，就連症狀不明顯者都會傳播，而且更加難以辨認、捉摸，台灣雖已出現小規模社區傳播，但這陣子疫情指揮中心透過擴大肺炎重症個案監測，也成功找出一些個案，顯示這項監測機制在目前情況下相當重要。

接下來就是等待快篩工具、藥物問世，有了藥物可安定民心，有了快篩工具則可強化病人篩檢，讓輕症、重症患者可在不同醫療院所診斷治療，民眾的恐慌情緒就會安定下來，甚至改以流感方式處理。

不過，眼下既已出現院內感染，張峰義建議，民眾小病別再往醫院跑，不急的最好都暫緩前往；生活起居方面，若到人潮擁擠的地方建議戴口罩，但最近在街上看到很多人戴了口罩卻拉到鼻子以下或下巴，效果恐大打折扣，呼籲除確實戴口罩外，也應勤洗手，防疫效果比較好。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 社區感染

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