新冠肺炎釀院內感染 蘇益仁憂成疫情爆發源頭

新冠肺炎延燒，指揮中心今天證實出現首起院內群聚感染。抗SARS專家蘇益仁表示，院內感染往往是疫情爆發的重要源頭，務必採最高規格防疫，也建議進入人群密集的場所應戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中表示，為防堵疫情擴散，指揮中心已關閉個案所住病房進行消毒、採檢90多點、急診空間均為陰性，並隔離所有接觸者，目前還在可控制範圍。

中央流行疫情指揮中心今天宣布出現國內首起院內群聚感染，日前確診的第34案曾接觸過的3名護理人員、1名清潔人員都染病，已對所有接觸者隔離採檢，並淨空相關場所進行消毒。

抗SARS專家、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，院內感染往往是疫情爆發的重要源頭，像韓國、中國武漢市的疫情都是從院內感染開始，院內感染的出現代表可能已經有病毒量較高的超級傳播者出現，務必高規格處理，但院內感染消息一出，也擔心有人因害怕跑出醫院，另一方面也擔心醫院出入人員複雜，相關接觸者難以掌握。

蘇益仁說，國內39例當中有3例曾住院，許多醫護人員遭到隔離，沒有造成院內感染是台灣的幸運，直到第34案才爆發院內感染。

他指出，綜觀這4例曾住院的確診個案，共同特色就是一開始因為慢性病等疾病而未確診，也反映台灣應該有很多醫院都遇到過相同的情形，尤其輕症、有慢性病的患者本身就容易發燒和咳嗽，防疫上非常困難，社區傳播防線不可能守住，務必儘速將防疫作為改為「減災」，以利醫護人員提早做好準備。

蘇益仁說，這次院內感染的感染者有護理人員、清潔人員，範圍更遍及急診、病房，代表傳染範圍相當廣，不是好現象，但目前各大醫院仍開放親屬、看護到醫院探病或陪病，恐增加感染風險。

他建議，台灣社區中已經出現無症狀感染者，呼籲只要進入有人群的地方就要戴口罩、平時多洗手，沒事別到醫院，才是自保之道。