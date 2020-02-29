部長累了？陳時中口誤爆出「林口」 網激動：知道哪間了…

今日（29日）台灣再增加5例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，目前全台累計共38例確診病例，最受關注的是5病例中有4例是公布案34 確診前在北部某醫院的接觸者，也是醫院內的工作人員。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會時不小心脫口而出「林口」兩字，當被記者詢問時則急忙改口，稱忽略該地點，此影片一出後，立刻引起網友激烈討論，表示說出地名就知道是哪間醫院了，直呼部長太累了。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會公布新增確診病例，其中有4例是公布病例案34在北部某醫院接觸的人士，分別是一位清潔人員和3位護理人員，證實為院內感染。陳時中在談及案34醫院群聚感染時，不慎脫口「林口」兩字，當被記者問及「林口」是指地區或醫院名稱時，陳時中回應「請大家忽略地點」。

對此，網友則在批踢踢上熱議，並紛紛表示「林口XX醫院」、「我瞬間依照指示，馬上忘記了」、「講出林口就知道是哪間了啊，還用再問喔」、「這樣算自爆嗎」、「請大家不要再說林口了，請大家忘掉林口」、「講個陽明山被洗幾百篇」、「陳時中該好好睡一覺好好休息不然很難撐到」、「部長真的累了，請保重身體啊」。也有人說大家心中猜的林口長庚醫院，其實不在林口，而在桃園市龜山區。

對於外界指出該醫院就是林口長庚醫院，林口長庚醫院發言人黃璟隆表示，所有疫情統一由中央流行疫情指揮中心公布，各醫院皆不會對此事發表說明。

▼指揮官陳時中脫口而出「林口」兩字，約在26:40秒