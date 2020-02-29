4項社區傳播定義符合2項 指揮中心：是警訊

指揮中心監測應變官莊人祥今天表示，目前社區傳播4定義已符合2項，包括國內武漢肺炎不僅出現不明感染源、本土個案數更超越境外移入個案數等，坦言這是社區傳播警訊。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾提出社區傳播有4項定義，包括無法找出感染來源、本土感染個案遠超過境外移入的感染個案數、出現持續及連續性的傳播鏈、廣泛地發生群聚事件。

如今不僅已出現無法找出感染來源，本土感染病例更已超過境外移入病例，是否代表已經進入社區傳播。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前社區傳播4項定義中已經符合2項，確實已出現社區傳播警訊，因此持續擴大社區監測，及早找出個案、避免快速傳播，儘速消滅傳播來源。

此外，因應國內出現首起院內感染事件，莊人祥說，指揮中心已啟動相關防疫機制，強化院內清消、原本同房病人也已經移到單人病房，曾接觸過的醫護都會採檢兩次陰性、隔離14天以後才會重新回到工作崗位。