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染疫女看護搭公車畫面曝光 全程戴口罩

中央社 / 新北29日電

新北市長侯友宜今天視察公車業者防疫作為，業者簡報中播放武漢肺炎確診第32案例外籍女看護搭公車畫面。當時，她與公車司機都有配戴口罩。侯友宜請民眾安心搭乘大眾運輸工具。

侯友宜今前往大都會客運新莊站視察防疫情形與演練，瞭解司機出車測量體溫、戴口罩，車體內消毒的作業，並慰問值勤人員與其他公車業者辛勞。

首都客運集團總經理李建文簡報中，以影片說明確診病例的外籍看護，2月18日中午12時36分在新北市樹林區住處附近，於東昇公園搭三重客運某車號的公車畫面；及18日下午14時06分在樹林區後火車站搭乘公車的上車畫面。

從公布的公車監視器畫面上可看見，長髮的外籍看護穿著T恤與長褲，上車時有戴著黑色的口罩，當時的司機也有配戴口罩。

身兼三重汽車客運總經理的李建文接受中央社記者訪問表示，經調閱行車紀錄與查對防疫指揮中心疫調資料發現，2月16日至19日4天內，外籍看護一共搭乘6班次藍38線公車往返樹林、捷運板橋站，樹林後火車站。

李建文說，依中央流行疫情指揮中心規定，曾與外籍看護接觸的相關人員自主健康管理14天。6名司機當時都有戴口罩，已安排值班司機以有薪假方式居家，並督促不要外出。

李建文說，公司每天關心這6名司機，目前健康情形良好，有薪防疫假期間也保障司機的薪水權益。另外，公車車輛與場站每天都消毒，並量體溫記錄、健康監測。

新北市府交通局長鍾鳴時表示，1月起即嚴格督促市區公車、新巴士、跳蛙公車於出車前都須消毒扶手、拉環、座椅及下車鈴、地板，目前，驗票機等至少每8小時清潔消毒一次。

侯友宜肯定業者配合防疫，駕駛員更勤洗手、量體溫、戴口罩，做好自我防護措施，他呼籲市民安心搭車，市府會嚴格督促公車業者落實防疫作為。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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