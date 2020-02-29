對日旅遊警示 陳時中：視鑽石公主號旅客後續健康
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，是否要再調升對日本的旅遊警示，會以鑽石公主號旅客返回各國家後的健康狀況，與疫情對日本的影響來做決定。
新冠肺炎疫情蔓延，許多國家對全球旅遊風險也有不同程度規範，陳時中與桃園市長鄭文燦上午一起前往桃園醫院視察新冠肺炎提前部署簡報、民眾探視病人流程、負壓隔離病房。
陳時中在接受媒體聯訪時被問到是否再調升國人前往日本的旅遊警示時，表示日本確定的病例的確一直增加，但是從日本人口數、目前疫情狀況速度與件數，「還不到那個狀況」。
陳時中說，會持續注意鑽石公主號旅客在返回各國家後的健康狀況，與對日本的影響來做決定，因為的確有部分個案是在回到所屬國家後才確診，台灣不排除進一步觀測。
另外，外交部昨晚表示，有鑑於日本新冠肺炎確診病例持續增加，且近8成為當地或疑似當地感染，即日起調升日本旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。
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