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政府買低賣高？網傳口罩假訊息送辦
新冠肺炎引發口罩搶購，卅歲的林姓女子一月底，在噗浪轉貼與友人的ＬＩＮＥ對話截圖，指「因為認識做口罩工廠的叔叔，政府規定不能出口，但用低於生產成本的價格跟廠商強制收購，再用高於市價販售給民眾」等不實內容，被依妨害農工商罪嫌函送法辦。
中央流行疫情指揮中心函文刑事局告發此案，刑事局追查發文者，通知林到案說明，她稱是與友人聊天內容，被警方告知觸法已下架該文。警方認為她涉嫌意圖影響口罩價格而散布不實資訊函送法辦。
刑事局指出，行政院一月底已公告一般醫用口罩及外科手術口罩為生活必須用品，若民眾散布相關假訊息，根據妨害農工商罪，最重判刑二年，併科廿萬元以下罰金，以網路散布得加重其刑至二分之一。
另外，不少居家檢疫者違規「趴趴走」，警政署在M-Police行動載具系統新增居家檢疫名單，員警若盤查時發現落跑對象，可立即通報衛生及民政單位處理，後續研擬加入居家隔離對象。
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