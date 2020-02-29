聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府買低賣高？網傳口罩假訊息送辦

聯合報 / 記者李奕昕／台北報導
法務部調查局劉家榮副主任呼籲民眾，勿散播不實謠言。記者徐兆玄／攝影
法務部調查局劉家榮副主任呼籲民眾，勿散播不實謠言。記者徐兆玄／攝影

新冠肺炎引發口罩搶購，卅歲的林姓女子一月底，在噗浪轉貼與友人的ＬＩＮＥ對話截圖，指「因為認識做口罩工廠的叔叔，政府規定不能出口，但用低於生產成本的價格跟廠商強制收購，再用高於市價販售給民眾」等不實內容，被依妨害農工商罪嫌函送法辦。

中央流行疫情指揮中心函文刑事局告發此案，刑事局追查發文者，通知林到案說明，她稱是與友人聊天內容，被警方告知觸法已下架該文。警方認為她涉嫌意圖影響口罩價格而散布不實資訊函送法辦。

刑事局指出，行政院一月底已公告一般醫用口罩及外科手術口罩為生活必須用品，若民眾散布相關假訊息，根據妨害農工商罪，最重判刑二年，併科廿萬元以下罰金，以網路散布得加重其刑至二分之一。

另外，不少居家檢疫者違規「趴趴走」，警政署在M-Police行動載具系統新增居家檢疫名單，員警若盤查時發現落跑對象，可立即通報衛生及民政單位處理，後續研擬加入居家隔離對象。

口罩 居家檢疫 新冠肺炎 行政院 疫情 假訊息

延伸閱讀

夏普將生產口罩 初期每日將生產15萬片

新冠肺炎延燒 調查局發現大陸網軍將發動假訊息大戰

影／疑報復我國禁口罩出口 調查局點名6陸網軍姓名

家裡搜出神秘口罩 他好奇剪開後網友全看傻了

相關新聞

我新增2確診 北部男遊大阪染疫 50多歲女無旅遊史

出現首例日本境外移入個案

第34例退休少外出 不排除院內感染

國內昨天再增二名新冠肺炎確診案例，其中第卅三名案例曾赴日旅遊，研判應為日本境外移入的首例，但第卅四名案例，也就是北部五十多歲女性，無旅遊史應為國內感染，但感染源待查。指揮中心表示，這兩名案例都是昨天才確診個案，掌握到資訊還不全面，仍由防疫單位進行疫情調查。

防破口祭誘因…非法移工 將鼓勵主動投案

確診新冠肺炎的非法移工女看護在雙北趴趴走，專家擔憂成防疫破口。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良昨天表示，下周將與移民署協商，擬重啟主動投案專案，提供減免罰鍰、縮短遣返時間等誘因，「鼓勵非法移工投案」；同時將整合移民署資訊，提供醫院勾稽、加強移工防疫宣傳。

政府買低賣高？網傳口罩假訊息送辦

新冠肺炎引發口罩搶購，卅歲的林姓女子一月底，在噗浪轉貼與友人的ＬＩＮＥ對話截圖，指「因為認識做口罩工廠的叔叔，政府規定不能出口，但用低於生產成本的價格跟廠商強制收購，再用高於市價販售給民眾」等不實內容

大陸網軍竄改公文 發動假訊息大戰

新冠肺炎疫情持續延燒，網路部分不實訊息的樣態、規模與散布速率均大幅增加，調查局發現，大陸社群利用我國時事、公眾人物的資訊變造與政治、疫情相關不實訊息，在防疫戰中掀起新一波資訊戰。

確診女看護友人2採陰 工廠61人停工

感染新冠肺炎印尼籍女看護，十八日曾送一名女移工搭高鐵返回高雄，女移工廿五日喉嚨痛到診所就醫，高市衛生局表示，女移工兩度採檢均為陰性，但雇主擔心疫情，已要求與她同上夜班的六十一名員工，到三月四日前暫時不用來上班；同住仲介管理宿舍的十七人也停止上班。

採檢標準升級 確診者3採陰才能出院

新冠肺炎採檢標準升級，中央流行疫情指揮中心昨宣布，即日起解除隔離的標準從二採均為陰性，改為須三採皆為陰性，避免出現出院後又復發的狀況，將風險降到最低。近日國內有三名案例經三採出院，但返家仍須自主健康管理十四天。

確診女看護病房網拍 要查怎出貨

第卅二例新冠肺炎確診病例的印尼女看護，送醫隔離治療期間，先是開直播暴露醫院，昨又傳出做網拍。

居家檢疫早晚要點名 每天叩30人 里長累到趴

新冠肺炎疫情升溫，居家檢疫人數暴增，要靠基層里長、里幹事追蹤關懷，大家都忙到人仰馬翻。台中市民政局長吳世瑋說，從韓國、義大利返台者即日起都要居家檢疫，檢疫人數可能再上升，屆時可能要調度民政局其他科室及區公所其他課室人力支援，以減輕基層壓力。

跟著染疫足跡走…雙北忙消毒 巷弄不放過

非法外籍女看護確診感染新冠肺炎，隔離前卻在雙北趴趴走，還在醫院當看護，引發民眾憂心忡忡。雙北市政府在她行經的路線全面大消毒，就怕防疫出現破口。

台大探病 須持健保卡 林口長庚 一般病房全禁

避免院內感染，各醫院皆提高量能管制進出。台大醫院自三月二日起，要求所有進出醫院者需準備健保卡和相關文件，例如住院患者需準備住院通知單，洽公也要有相關證明文件，院方將刷健保卡查核旅遊史。台北榮總嚴格執行病房門禁管制。林口長庚則表示，今日起一般病房探病全面禁止，加護病房探病一天一次。

台南蘭展、澎湖花火節 延期舉辦

受新冠肺炎疫情影響，台南市長黃偉哲繼取消古都國際半程馬拉松後，昨天再度丟下震撼彈，將邁入第16年的台灣國際蘭展延期到下半年舉辦；而澎湖縣今年第18年4月舉辦的花火節，縣長賴峰偉也決定延期到暑假7月6日。

熱門新聞

影／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

居家檢疫者失聯！新竹縣公告要找林東京

印尼女看護一密切接觸者出現不適隔離治療 另追出132名接觸者

竹縣失聯居家檢疫「林東京」找到了 衛生局將從重處分

228講成823、謝雪紅說成王雪紅 韓國瑜為口誤道歉

全球疫情地圖／大邱新增3名新冠肺炎確診者死亡 韓國累計16死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。