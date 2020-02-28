網傳台灣沒能力驗新冠肺炎 指揮中心駁斥

網路傳聞指出，武漢肺炎在台灣不是個案少，是沒能力驗。指揮中心今晚發布澄清稿駁斥，強調台灣每天可驗2450件檢體，1月中至今已驗1.6萬件，並非網友所稱沒能力驗。

近日有網友在社群媒體發表武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）在台灣的檢驗量能相關言論，並指出「台灣一直都不是數字低，而是檢驗能量低。是沒能力驗出來，不是沒有」。

中央流行疫情指揮中心今天晚間發布澄清稿駁斥，指揮中心監測應變官莊人祥今天表示，國內自今年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病以來，至今累計檢驗檢體數已超過1萬6000件，並非網友所稱沒能力驗。

莊人祥說，為擴充檢驗量能，疾管署2月11日修正「傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法」擴大符合檢驗機構實驗室安全等級資格實驗室數量，目前台灣每天約可檢驗2450件檢體，並持續擴充檢驗量能。

莊人祥強調，凡是符合嚴重特殊傳染性肺炎之採檢定義案例，指揮中心均已掌握。

指揮中心重申，流行疫情或防治措施等相關資訊都統一由指揮中心對外公布，呼籲民眾勿輕易發布或轉傳未經查證訊息，以免對整體防疫措施造成妨礙。