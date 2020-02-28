北部老翁群聚是否擴大 最後7人採檢出爐見分曉
北部老翁日前確診武漢肺炎釀群聚事件，指揮中心指揮官陳時中今天表示，此群聚事件共採檢182人，其中170人陰性、5人陽性，等最後7人檢驗完成，就能確認群聚是否擴大。
中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，第27案至32案的群聚感染事件，防疫單位以陸續完成相關接觸者的訪視及採檢工作，根據接觸者症狀、接觸強度密度研判，接觸者匡列共817人。
陳時中說，接觸者當中有182人接受採檢，包括醫護157人，其中152人陰性、5人採檢中；友人3人採檢結果均為陰性；其他部分共有14人，1人陽性、11人陰性、2人待檢驗。
陳時中指出，目前採檢的182人中僅剩7人檢驗結果尚未出爐，將決定該群聚事件是否擴大。
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