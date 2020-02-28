陳建仁：台灣若是WHO會員 能幫很多忙

新型冠狀肺炎疫情險峻，副總統陳建仁日前接受日本產業經濟新聞社專訪時表示，如果台灣是世界衛生組織（WHO）會員國，台灣的專家張上淳、蘇益仁也許能早點進入武漢，就能提前向世衛示警；台灣的專家可以給世衛很多的幫忙，也一定會坐在緊急應變的會議中提供意見，「但我們不能」。

陳建仁也提及十七年前的SARS，在台北市和平醫院爆發院內感染之前，台灣就希望世衛能夠幫忙，除給台灣SARS的病毒株，做快速診斷工具外，也讓台灣能夠跟各國交換疫情資訊、防疫的知識；但是世衛都沒有理台灣，一直到了和平醫院爆發院內感染以後，世衛才派代表來，但很不幸的，那時已經有很多人過世了。

他說，若當時世衛在第一個時點就讓台灣拿到病毒株，並且能夠參加各式各樣緊急專家會議，應該不會有和平醫院爆發院內感染這樣不幸事件。

他說，病毒從來不尊重國界，全球防疫是一個網絡，台灣就是一個破洞、一個防疫的孤兒，這樣對台灣造成危害，對全世界也是一個威脅。

蔡英文總統昨天也在臉書發文，已有兩位鑽石公主號台籍旅客順利出院，「台灣跟日本是真正的朋友」。

陳建仁在專訪中還表示，台灣早在一月二日就發現武漢肺炎會「人傳人」，當時衛福部就立刻召開專家會議，強化檢疫及來自醫療院所的通報；台灣如果是世衛成員的話，就能在一月初派專家前往武漢提出警告，並提供隔離或治療的專業建議。

他也指出，中國在疫情惡化後與其封城，不如在醫院中發生群聚感染時就應妥善處理；世衛如果提早派專家或提供物資支援，全世界也不至於受到這麼大的影響。