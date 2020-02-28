新聞幕後 ／看護破口 新北疾呼 中央終有動作

新冠肺炎疫情年前爆發後，新北市長侯友宜就多次促請中央疫情中心提升至一級開設，過年後迄未參加行政院會的侯友宜，昨現身院會並準備四千多字報告，力陳提高防疫層級的必要性，中央終於有所動作，讓為轄內疫情頭大的侯友宜鬆口氣。

新北市有四百零一萬人口，占全台人數六分之一強，若疫情爆發首當其衝。疫情發展迄今單日檢疫人數直逼五千人，全國最多，侯友宜為此憂心忡忡，春節期間就謹慎以對，率先提升防疫等級到一級開設。

侯友宜當時就表示，目前不知敵人在哪、可能是誰，只能視同社區感染，禦敵從嚴，只能超前部署。主要原因是部分較受關注的確診案都在新北市，讓新北市府承受很大壓力。

其中最先引發恐慌的第廿四例確診個案，檢出體內早有新冠肺炎病毒，象徵病毒存在已久，這段期間不知她到底接觸多少人和什麼人。第廿四例的影響面當時還是未知數，新北市府立即成立居家檢疫關懷中心，侯並邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席，侯當面再度建議中央應提升防疫等級為一級開設。

日前再發生趴趴走的第卅二例外籍女看護病例，再度印證提高防疫層級的必要性，更嚴重的是這名看護的接觸史，讓在一線防疫的新北市擔心恐怕防疫破口已經形成，火速準備四千多字的報告，在昨天行政院會中力陳提高防疫層級的必要性。