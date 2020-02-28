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旅客發燒 客運將可拒載
中央流行疫情指揮中心昨天提升至一級開設，交通場站防疫措施也全面升級。交通部公路總局要求各汽車運輸業者，除落實車輛清潔消毒、宣導旅客乘車時戴口罩，也針對搭乘長途客運之旅客量測體溫，若旅客發燒將可拒載，今發文給業者後正式實施。
目前全台有四十九家客運業者、六百多條客運路線，客運業者原已會對駕駛員、服務人員每日執勤前量體溫、戴口罩，防疫升級後，針對搭乘長途客運的旅客，客運業者將予以量測體溫，若旅客有發燒症狀，客運業者可拒載，並請旅客就醫。
未戴口罩可否搭車，公總表示，與交通部討論確定「只勸導、不強制」，若旅客健康但沒戴口罩，不會拒載。國光客運表示，旅客疑似有咳嗽等症狀且未戴口罩，為避免其他旅客抗議，會準備口罩因應。
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