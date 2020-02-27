往離島航班客輪 今起量體溫

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，但台東因為沒有疫情傳出，旅宿業還逆勢成長，3、4月離島蘭嶼和綠島進入旅遊旺季，島上對外交通僅靠飛機和客輪，居民擔心航班跟船班密閉式空間，恐成防疫缺口，縣府昨開會決定，今天起民眾搭船、搭飛機前往綠島、蘭嶼需量體溫，超過攝氏37.5度不得登船登機。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧指出，3、4月起氣候穩定，登島觀光的遊客增加，若沒量體溫，就算有戴口罩，也無法得知是否發燒。蘭嶼林姓居民說，往來台東、蘭嶼的客船滿載也有300人，單程2小時不可能所有人都在甲板上，如果沒有做好防疫，也是有風險。

台東縣交通及觀光發展處表示，今起在富岡漁港登船處設置體溫檢測站，高於37.5度不得登船，可現場退票。另屏東後壁湖往蘭嶼航線，將行文屏東縣府協助。屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，已全面要求船公司對旅客量體溫。

台東航空站表示，即起搭機前往綠島、蘭嶼及台北乘客，由各航空公司在登機前量體溫，航空站入口處也設置檢測站，進站也須量體溫；至於台北飛抵台東航班，因乘客在台北登機前已量過，進航空站時不再量。

澎湖縣觀光船預計3月中旬陸續開航，固定往來馬公到布袋、馬公到台中有8艘快速輪船，旺季每日約有13航次、5100人次。澎湖縣長賴峰偉昨視察馬公港1號碼頭時表示，旅客下船後一律先至港務局馬公管理處通過體溫檢測後，才能入境澎湖。